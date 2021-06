Khiếp đảm ảnh nhựa đường tan chảy, động vật chết la liệt vì nắng nóng

Các tỉnh miền Bắc và Trung Việt Nam vừa trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên, không chỉ có Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đã từng trải qua những trận nắng nóng khủng khiếp tương tự và thậm chí còn dữ dội hơn. Nắng nóng đi kèm với hình ảnh tang thương: những con đường nhựa tan chảy nhão nhoẹt, ốp bánh xe ô tô chảy xệ xuống, động vật phơi xác la liệt như thảm kịch. Hơn tất cả, nắng nóng còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tháng 7/1936, nhiệt độ New York đạt mức cao kỷ lục. Tại các khu nhà ổ chuột phía Đông của New York, người dân đã đào những bể bơi tạm thời rồi dùng nước từ vòi cứu hỏa dẫn vào bể để cho trẻ con có chỗ vùng vẫy, giải nhiệt. Năm 1976, Anh ghi nhận một trong những ngày nắng nóng nhất trong thế kỷ 20 khi nhiệt độ vượt 32 độ C và liên tục đạt mức 35 độ C trong 5 ngày. Tình trạng cháy rừng và khô hạn diễn ra trên diện rộng. Do thiếu nước nghiêm trọng, hạn hán đẩy giá thực phẩm tăng thêm 12%. 2 người đàn ông nhảy xuống hồ để tránh cái nắng khủng khiếp ở Chicago vào năm 1995. Chỉ trong 5 ngày của đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử, tại Chicago, Mỹ đã có tới 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người phải nhập viện. Trận nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ lên 47 độ C, đỉnh điểm ở Nam Dakota, Bắc Mỹ năm 2006– 54 độ C làm hơn 220 người chết. Nắng nóng 43 độ C liền trong vòng 3 ngày tại miền Đông Nam Australia khiến điều hòa chạy liên tục, mạng lưới điện quá tải, gây mất điện và cháy rừng đầu năm 2009. Rừng ở Victoria cháy lan rộng khiến 173 người tử vong. Được mệnh danh là Mùa hè giận dữ khi kéo dài từ cuối năm 2012 tới đầu 2013 tại Australia phá vỡ 123 kỷ lục nhiệt độ tại đất nước chuột túi. Cháy rừng diện rộng, động vật chết bị thương và đói lả do nắng nóng, cháy rừng xuất hiện ơ nhiều nơi. Những ngày cuối tháng 5/2015, người dân Ấn Độ điêu đứng chống chọi với cái nắng gần 50 độ C ở nhiều thành phố. Đợt nắng nóng này đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện. Một quả trứng gà đã nở thành gà con mà không cần mẹ ấp do nhiệt độ quá cao ở Gangwon, Hàn Quốc vào đợt nắng nóng tháng 8/2018. Nhiệt độ ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục khi thủ đô Seoul vào ngày 1 và 2/8/2018 ghi nhận mức nhiệt độ có lúc lên tới 39 độ C. Mùa hè 2019-2020 nước Úc lại trải qua mùa hè dữ dội chưa từng có. Cháy rừng và động vật chết la liệt là hình ảnh kinh hoàng cho mùa nóng tồi tệ ở đất nước này.

Mời độc giả xem video:Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24





Các tỉnh miền Bắc và Trung Việt Nam vừa trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên, không chỉ có Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đã từng trải qua những trận nắng nóng khủng khiếp tương tự và thậm chí còn dữ dội hơn. Nắng nóng đi kèm với hình ảnh tang thương: những con đường nhựa tan chảy nhão nhoẹt, ốp bánh xe ô tô chảy xệ xuống, động vật phơi xác la liệt như thảm kịch. Hơn tất cả, nắng nóng còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tháng 7/1936, nhiệt độ New York đạt mức cao kỷ lục. Tại các khu nhà ổ chuột phía Đông của New York, người dân đã đào những bể bơi tạm thời rồi dùng nước từ vòi cứu hỏa dẫn vào bể để cho trẻ con có chỗ vùng vẫy, giải nhiệt. Năm 1976, Anh ghi nhận một trong những ngày nắng nóng nhất trong thế kỷ 20 khi nhiệt độ vượt 32 độ C và liên tục đạt mức 35 độ C trong 5 ngày. Tình trạng cháy rừng và khô hạn diễn ra trên diện rộng. Do thiếu nước nghiêm trọng, hạn hán đẩy giá thực phẩm tăng thêm 12%. 2 người đàn ông nhảy xuống hồ để tránh cái nắng khủng khiếp ở Chicago vào năm 1995. Chỉ trong 5 ngày của đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử, tại Chicago, Mỹ đã có tới 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người phải nhập viện. Trận nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ lên 47 độ C, đỉnh điểm ở Nam Dakota, Bắc Mỹ năm 2006– 54 độ C làm hơn 220 người chết. Nắng nóng 43 độ C liền trong vòng 3 ngày tại miền Đông Nam Australia khiến điều hòa chạy liên tục, mạng lưới điện quá tải, gây mất điện và cháy rừng đầu năm 2009. Rừng ở Victoria cháy lan rộng khiến 173 người tử vong. Được mệnh danh là Mùa hè giận dữ khi kéo dài từ cuối năm 2012 tới đầu 2013 tại Australia phá vỡ 123 kỷ lục nhiệt độ tại đất nước chuột túi. Cháy rừng diện rộng, động vật chết bị thương và đói lả do nắng nóng, cháy rừng xuất hiện ơ nhiều nơi. Những ngày cuối tháng 5/2015, người dân Ấn Độ điêu đứng chống chọi với cái nắng gần 50 độ C ở nhiều thành phố. Đợt nắng nóng này đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện. Một quả trứng gà đã nở thành gà con mà không cần mẹ ấp do nhiệt độ quá cao ở Gangwon, Hàn Quốc vào đợt nắng nóng tháng 8/2018. Nhiệt độ ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục khi thủ đô Seoul vào ngày 1 và 2/8/2018 ghi nhận mức nhiệt độ có lúc lên tới 39 độ C. Mùa hè 2019-2020 nước Úc lại trải qua mùa hè dữ dội chưa từng có. Cháy rừng và động vật chết la liệt là hình ảnh kinh hoàng cho mùa nóng tồi tệ ở đất nước này.

Mời độc giả xem video:Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24