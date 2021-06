Cẩn thận những món đồ này trong nhà, chẳng khác nào bom nổ chậm

Quạt tích điện mini: Đây đúng một quả bom nổ chậm trong nhà. Sản phẩm này khá phổ biến và giá rẻ. Tuy nhiên, đa phần chúng đều không rõ nguồn gốc, vì thế pin của quạt có thể nhanh chai, bảng mạch có vấn đề dễ gây hỏng, thậm chí cháy, nổ… Tuyệt đối không cho trẻ em dưới 2 tuổi nghịch quạt mini. Ngoài ra, cần lựa chọn kĩ lưỡng, không mua sản phẩm quá rẻ tiền, nên ưu tiên chọn loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bình gas và bình gas mini: Bình gas và nhất là các bình gas mini tiềm ẩn là quả bom nổ chậm. Hãy khoá kỹ bình gas ngay sau khi sử dụng và đừng quên tắt bếp khi ra khỏi nhà, thường xuyên kiểm tra và vệ sinh bếp gas, ống dẫn, van bình, van điều áp… để kịp thời phát hiện, thay mới. Với riêng bình gas mini, hãy nói không vớ những chiếc bình hoen gỉ được tái sử dụng nhiều lần; nên sử dụng mua bình mới, không sang chiết lại... Các loại bình xịt nén khí: như bình xịt muỗi… đều chứa hỗn hợp dễ bay hơi và dễ cháy nên dễ là quả bom phát nổ trong gia đình mà ít người để ý. Do đó, chúng ta không nên sử dụng các bình xịt gần bếp, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến nó bắt lửa, gây cháy nổ. Ngoài ra, không nên vứt vỏ bình khi chúng vẫn còn khí. Chỉ vứt bình xịt sau khi đã sử dụng hết hoàn toàn sản phẩm bên trong. Bật lửa: Bật lửa có gas cũng là một trong những vật dụng dễ gây cháy nổ mà ít người để ý đến. Trong bật lửa có chứa một lượng gas nhất định, khi gas trong bật lửa bị rò rỉ (do nứt vỏ nhựa, hở van…) ra môi trường xung quanh (có khí oxy) hay gặp môi trường nhiệt độ cao, có tia lửa điện đều có thể gây ra hiện tượng cháy nổ. Để đảm bảo an toàn, tránh để bật lửa gas trong người, tuân thủ một số nguyên tắc khi sử dụng để cạnh những nơi có nhiệt độ cao như cạnh bếp đun, gần các thiết bị điện đang hoạt động. Sạc, pin dự phòng là một thiết bị tích điện dùng để cung cấp năng lượng cho pin chính của điện thoại. Trên thực tế đã có nhiều vụ nổ xảy ra do thói quen sử dụng, sạc pin kém chất lượng... Vì thế, hãy tuân thủ các quy định khi sạc pin điện thoại nhà sản xuất đã hướng dẫn. Ngoài ra, nên mua những sản phẩm được chứng nhận. Đối với sản phẩm pin sạc dự phòng, các tiêu chuẩn và chứng nhận như CE, RoHS, FCC là căn cứ đáng tin cậy. Nước hoa: Có thể nhiều người không tin rằng nước hoa là vật liệu dễ nổ nhưng quả thật nó là một quả bom nổ chậm nếu đặt ở nơi có nhiệt độ cao. Trong nước hoa có chứa cồn - một chất dễ bay hơi và dễ cháy. Vì thế hãy giữ những lọ nước hoa tránh xa được nguồn nhiệt nóng. Bạn nên giữ nước hoa trong những khu vực tối, ít ánh sáng và mát mẻ là tốt nhất. Pallez, một hãng nước hoa nổi tiếng đề nghị bạn giữ nước hoa ở khoảng 15 độ C. Mời độc giả xem video:Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm. Nguồn: THDT.

