Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khoa học giải mã hiện tượng ảo giác kỳ lạ xuất hiện khi ngủ

Giải mã

Khoa học giải mã hiện tượng ảo giác kỳ lạ xuất hiện khi ngủ

Nhiều người thấy bóng đè, tiếng nói lạ hay hình ảnh đáng sợ trước khi ngủ. Khoa học gọi đó là ảo giác hypnagogic – hiện tượng bí ẩn ít ai hiểu rõ.

T.B (tổng hợp)
1. Ảo giác khi ngủ là trạng thái trung gian giữa thức và ngủ. Đây là khoảng thời gian ngắn khi não chuyển từ tỉnh táo sang ngủ, dễ sinh ra ảo giác bất thường. Ảnh: Pinterest.
1. Ảo giác khi ngủ là trạng thái trung gian giữa thức và ngủ. Đây là khoảng thời gian ngắn khi não chuyển từ tỉnh táo sang ngủ, dễ sinh ra ảo giác bất thường. Ảnh: Pinterest.
2. Ảo giác có thể bao gồm hình ảnh, âm thanh hoặc cảm giác. Một số người thấy bóng người, nghe tiếng gọi tên, cảm nhận ai đó chạm vào mình dù thật sự không có ai ở gần. Ảnh: Pinterest.
2. Ảo giác có thể bao gồm hình ảnh, âm thanh hoặc cảm giác. Một số người thấy bóng người, nghe tiếng gọi tên, cảm nhận ai đó chạm vào mình dù thật sự không có ai ở gần. Ảnh: Pinterest.
3. Không liên quan đến rối loạn tâm thần. Dù có phần đáng sợ, ảo giác khi ngủ không phải là dấu hiệu của bệnh lý tâm thần như tâm thần phân liệt. Ảnh: Pinterest.
3. Không liên quan đến rối loạn tâm thần. Dù có phần đáng sợ, ảo giác khi ngủ không phải là dấu hiệu của bệnh lý tâm thần như tâm thần phân liệt. Ảnh: Pinterest.
4. Căng thẳng và thiếu ngủ là yếu tố kích hoạt phổ biến. Những người mệt mỏi, ngủ không đủ giấc hoặc đang căng thẳng thường dễ gặp ảo giác này hơn. Ảnh: Pinterest.
4. Căng thẳng và thiếu ngủ là yếu tố kích hoạt phổ biến. Những người mệt mỏi, ngủ không đủ giấc hoặc đang căng thẳng thường dễ gặp ảo giác này hơn. Ảnh: Pinterest.
5. Thường đi kèm với hiện tượng bóng đè. Ảo giác có thể xuất hiện cùng cảm giác tê liệt khi ngủ – khiến người trải nghiệm không thể cử động được. Ảnh: Pinterest.
5. Thường đi kèm với hiện tượng bóng đè. Ảo giác có thể xuất hiện cùng cảm giác tê liệt khi ngủ – khiến người trải nghiệm không thể cử động được. Ảnh: Pinterest.
6. Trẻ em và thanh thiếu niên dễ gặp hơn người lớn. Do não bộ vẫn còn phát triển, các ảo giác khi ngủ ở trẻ nhỏ có thể xảy ra thường xuyên và sống động hơn. Ảnh: Pinterest.
6. Trẻ em và thanh thiếu niên dễ gặp hơn người lớn. Do não bộ vẫn còn phát triển, các ảo giác khi ngủ ở trẻ nhỏ có thể xảy ra thường xuyên và sống động hơn. Ảnh: Pinterest.
7. Một số ảo giác mang tính tích cực hoặc siêu hình. Không phải tất cả đều đáng sợ – có người trải nghiệm cảm giác bay bổng, ánh sáng lạ hoặc hình ảnh siêu thực. Ảnh: Pinterest.
7. Một số ảo giác mang tính tích cực hoặc siêu hình. Không phải tất cả đều đáng sợ – có người trải nghiệm cảm giác bay bổng, ánh sáng lạ hoặc hình ảnh siêu thực. Ảnh: Pinterest.
8. Các nghệ sĩ và nhà sáng tạo thường tận dụng chúng. Nhiều họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ từng ghi nhận cảm hứng đến từ những ảo giác kỳ lạ ngay trước khi ngủ. Ảnh: Pinterest.
8. Các nghệ sĩ và nhà sáng tạo thường tận dụng chúng. Nhiều họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ từng ghi nhận cảm hứng đến từ những ảo giác kỳ lạ ngay trước khi ngủ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#ảo giác khi ngủ #hiện tượng huyền bí trong giấc ngủ #ảo giác trung gian giữa thức và ngủ #bóng ma trong giấc mơ #bóng đè và ảo giác #ảnh hưởng của căng thẳng đến giấc ngủ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT