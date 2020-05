Xinh như búp bê nhưng 3 mỹ nhân LMHT này vẫn bị... ngó lơ

Là tuyển thủ Đường giữa thi đấu cho İstanbul Wildcats - đội tuyển thuộc giải hạng 2 của LMHT Thổ Nhĩ Kỳ, Zeynep "Sylchasie" Su Kaykılmaz còn được biết đến với biệt danh nữ thần LMHT. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn siêu mẫu và mái tóc bạch kim như búp bê khiến nữ game thủ hút hồn nhiều fan nam. Dù đã có người thương, nhưng Sylchasie không ít lần phải ''ôm tim'' trước tài năng và độ ngầu của Quỷ Vương Faker. Đội trưởng T1 vốn dĩ rất ít khi đăng bài viết trên mạng, nhưng một khi đã đăng trạng thái mới thì fangirl Sylchasie sẽ Retweet cho bằng hết. Mới đây, cô nàng tiếp tục phải ôm tim khi bộ ảnh Faker mặc suit chụp ảnh xuất hiện và chẳng ngại ngần công khai tình cảm cuồng nhiệt đối với Faker trên MXH. Một mỹ nhân LMHT khác từng nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ và yêu mến của mình dành cho ''tổng tài'' Faker là WeiWei - nữ phát ngôn viên của đội tuyển Royal Never Give Up. Cô nàng xinh đẹp này từng công khai ''bày tỏ tình cảm'' của mình đối với Faker trong một cuộc phỏng vấn với Invenglobal: "Tôi nghĩ rằng đối thủ lớn nhất của anh ấy chính là bản thân mình, bởi Faker luôn nỗ lực cải thiện và vượt qua giới hạn bản thân. Đó là điều mà tất cả chúng ta nên học tập ở anh ấy". Weiwei cho biết Faker chính là tuyển thủ nước ngoài mà cô nàng yêu mến và ngưỡng mộ nhất. Tuy nhiên việc Quỷ Vương có biết điều này hay không đến nay vẫn không ai hay. Yuniko là một trong những nữ MC LMHT nổi tiếng ''crush'' Faker, đến từ khu vực LMS. Khi được hỏi về tuyển thủ LMHT yêu thích nhất, cô nàng xinh đẹp từng tiết lộ rằng cô rất "mê đắm" Faker. ''Tôi đã rất run khi phỏng vấn cậu ấy. Trước đây tôi chưa từng nói lắp khi phỏng vấn nhưng lúc đứng cạnh Faker tôi không thể nói chuyện bình tĩnh nổi'', Yuniko chia sẻ. Sở dĩ nữ MC nổi tiếng ''lắp bắp'' và mất bình tĩnh khi phỏng vấn Faker là vì anh chàng cứ...nhìn chằm chằm Yuniko thay vì nhìn vào camera hay khán giả. Nhiều fan cho rằng nếu như họ ủng hộ nhiệt tình cặp đôi này, tiếc rằng Faker vẫn kiên quyết nói không. Yuniko cũng chính là người mạnh dạn cầu hôn HLV KkOma điển trai. Khi cô hỏi anh đánh giá ra sao về phụ nữ Đài Loan, KkOma ngay lập tức trả lời rằng: “Tôi vô cùng ngạc nhiên về sự xinh đẹp của những cô gái Đài Loan” và nữ phóng viên này nói tiếp rằng “KkOma, please marry me!”. Cho Eunjung phỏng vấn Faker và Cpt Jack. Nguồn: Youtube

Là tuyển thủ Đường giữa thi đấu cho İstanbul Wildcats - đội tuyển thuộc giải hạng 2 của LMHT Thổ Nhĩ Kỳ, Zeynep "Sylchasie" Su Kaykılmaz còn được biết đến với biệt danh nữ thần LMHT. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn siêu mẫu và mái tóc bạch kim như búp bê khiến nữ game thủ hút hồn nhiều fan nam. Dù đã có người thương, nhưng Sylchasie không ít lần phải ''ôm tim'' trước tài năng và độ ngầu của Quỷ Vương Faker. Đội trưởng T1 vốn dĩ rất ít khi đăng bài viết trên mạng, nhưng một khi đã đăng trạng thái mới thì fangirl Sylchasie sẽ Retweet cho bằng hết. Mới đây, cô nàng tiếp tục phải ôm tim khi bộ ảnh Faker mặc suit chụp ảnh xuất hiện và chẳng ngại ngần công khai tình cảm cuồng nhiệt đối với Faker trên MXH. Một mỹ nhân LMHT khác từng nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ và yêu mến của mình dành cho ''tổng tài'' Faker là WeiWei - nữ phát ngôn viên của đội tuyển Royal Never Give Up. Cô nàng xinh đẹp này từng công khai ''bày tỏ tình cảm'' của mình đối với Faker trong một cuộc phỏng vấn với Invenglobal: "Tôi nghĩ rằng đối thủ lớn nhất của anh ấy chính là bản thân mình, bởi Faker luôn nỗ lực cải thiện và vượt qua giới hạn bản thân. Đó là điều mà tất cả chúng ta nên học tập ở anh ấy". Weiwei cho biết Faker chính là tuyển thủ nước ngoài mà cô nàng yêu mến và ngưỡng mộ nhất. Tuy nhiên việc Quỷ Vương có biết điều này hay không đến nay vẫn không ai hay. Yuniko là một trong những nữ MC LMHT nổi tiếng ''crush'' Faker , đến từ khu vực LMS. Khi được hỏi về tuyển thủ LMHT yêu thích nhất, cô nàng xinh đẹp từng tiết lộ rằng cô rất "mê đắm" Faker. ''Tôi đã rất run khi phỏng vấn cậu ấy. Trước đây tôi chưa từng nói lắp khi phỏng vấn nhưng lúc đứng cạnh Faker tôi không thể nói chuyện bình tĩnh nổi'', Yuniko chia sẻ. Sở dĩ nữ MC nổi tiếng ''lắp bắp'' và mất bình tĩnh khi phỏng vấn Faker là vì anh chàng cứ...nhìn chằm chằm Yuniko thay vì nhìn vào camera hay khán giả. Nhiều fan cho rằng nếu như họ ủng hộ nhiệt tình cặp đôi này, tiếc rằng Faker vẫn kiên quyết nói không. Yuniko cũng chính là người mạnh dạn cầu hôn HLV KkOma điển trai. Khi cô hỏi anh đánh giá ra sao về phụ nữ Đài Loan, KkOma ngay lập tức trả lời rằng: “Tôi vô cùng ngạc nhiên về sự xinh đẹp của những cô gái Đài Loan” và nữ phóng viên này nói tiếp rằng “KkOma, please marry me!”. Cho Eunjung phỏng vấn Faker và Cpt Jack. Nguồn: Youtube