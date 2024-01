Xem ảnh cũ, bất ngờ thấy quái vật Bigfoot “hiện nguyên hình”

Colton Small sống ở Montana, Mỹ gần đây xem lại những bức ảnh cũ. Theo đó, ông bất ngờ phát hiện một tấm ảnh chụp được sinh vật bí ẩn nghi là quái vật Bigfoot huyền thoại. Theo ông Colton, bức ảnh trên được chụp tại Khu bảo tồn người da đỏ Bắc Cheyenne ở Montana, Mỹ vào tối ngày 3/9/2020. Sau khi phát hiện sinh vật bí ẩn nghi là quái vật Bigfoot huyền thoại trong bức ảnh này, ông Colton đã chia sẻ lên mạng xã hội Facebook và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. "Tôi gắn camera để theo dõi hoạt động trong các đơn vị trong phạm vi của mình. Tôi đang xem qua một số bức ảnh và tình cờ thấy bức ảnh đặc biệt này", ông Colton cho biết. Để chứng minh bức ảnh không bị chỉnh sửa, ông Colton đã chia sẻ một hình ảnh khác từ cùng một camera, cho thấy anh và một người bạn đi bộ ở cùng một vị trí với sinh vật bí ẩn nhưng là vào ban ngày. Sinh vật bí ẩn xuất hiện trong bức ảnh chụp vào ban đêm có thân hình to lớn hơn so với con người. Nhiều người sau khi xem bức ảnh do ông Colton chụp cho rằng, sinh vật bí ẩn di chuyển trong rừng vào ban đêm đó có thể thực sự là quái vật Bigfoot nổi tiếng thế giới mà con người đang săn lùng. Bigfoot (hay quái vật chân lớn) là một sinh vật bí ẩn được một số nhân chứng bắt gặp. Theo lời kể của họ, sinh vật mình đầy lông lá, trông giống vượn nhưng đi bằng 2 chân, cao khoảng 2-3m, nặng hơn 230 kg, và được bao phủ trong lớp lông màu nâu sẫm hoặc đen. Quái vật Bigfoot được báo cáo xuất hiện tại một số vùng núi hẻo lánh ở Bắc Mỹ. Trong suốt nhiều năm qua, không ít chuyên gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư cố gắng tìm kiếm sinh vật bí ẩn này nhưng chưa thành công. Mời độc giả xem video: Ba sinh vật đi ngược thuyết tiến hóa, là kẻ thù của chính mình.

