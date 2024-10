Vén màn bí mật về cái chết của loài voi ma mút

Voi ma mút lông xoăn (Mammuthus primigenius), một trong những loài động vật biểu tượng của kỷ băng hà, đã biến mất khỏi Trái Đất cách đây khoảng 4.000 năm. Sự tuyệt chủng của chúng vẫn là một trong những bí ẩn lớn của lịch sử tự nhiên. (Ảnh: ThoughtCo) Ma mút lông xoăn từng lang thang trên các vùng lãnh nguyên băng giá của châu Âu và Bắc Mỹ trong khoảng 140.000 năm.(Ảnh: NPR) Chúng có kích thước tương đương với voi châu Phi hiện đại, với chiều cao từ 2,7 đến 3,4 mét và nặng tới 6 tấn. Bộ lông dày và dài giúp chúng chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của kỷ băng hà.(Ảnh: Norwegian SciTech News) Trước đây, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân tuyệt chủng của ma mút lông xoăn. Những giả thuyết này bao gồm sự thay đổi khí hậu, săn bắt quá mức bởi con người, và tình trạng cận huyết do quần thể bị cô lập. Tuy nhiên, không có giả thuyết nào được chứng minh một cách thuyết phục.(Ảnh: World History Encyclopedia) Một nhóm nghiên cứu từ Israel, Ý và Nga đã đưa ra một giả thuyết mới đầy bất ngờ: dị ứng phấn hoa. (Ảnh: A-Z Animals) Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Earth History and Biodiversity, vào cuối kỷ băng hà, môi trường sống của ma mút lông xoăn bị bao phủ bởi những “đám mây” phấn hoa, gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Điều này làm suy giảm khả năng tìm kiếm thức ăn, bạn tình và tránh kẻ săn mồi của chúng.(Ảnh: Smithsonian Magazine) Mặc dù giả thuyết này còn cần thêm nhiều bằng chứng để xác nhận, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết phấn hoa trong dạ dày của các xác ướp ma mút và kiểm tra các protein miễn dịch để xác định phản ứng dị ứng. Nếu được chứng minh, đây sẽ là một bước đột phá lớn trong việc hiểu rõ hơn về sự tuyệt chủng của loài vật khổng lồ này.(Ảnh: Georgia Public Broadcasting) Sự tuyệt chủng của ma mút lông xoăn vẫn là một bí ẩn lớn, nhưng những nghiên cứu mới như giả thuyết về dị ứng phấn hoa đang mở ra những hướng đi mới đầy hứa hẹn. Chúng ta có thể hy vọng rằng, với sự tiến bộ của khoa học, một ngày nào đó chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác về nguyên nhân khiến những gã khổng lồ của kỷ băng hà biến mất.(Ảnh: The Conversation) Mời quý độc giả xem thêm video: Thằn lằn nhỏ nhất thế giới sắp tuyệt chủng.

