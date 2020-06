Ứng dụng smartphone giúp người lớn không bỏ quên trẻ trên ô tô

Những sự việc đau lòng xảy ra đối với trẻ em bị bỏ quên trên ô tô ngày càng nhiều. Số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy, chỉ riêng năm 2019 đã có 52 trẻ em tử vong vì nguyên nhân này, trong khi tại Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp tương tự. Theo tổ chức Consumer Reports, bỏ quên trẻ trong ô tô là trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra do sơ suất của người lớn. Trước thực trạng đáng báo động này, một số ứng dụng cài đặt trên điện thoại trang bị tính năng nhắc nhở người lớn không bỏ quên trẻ nhỏ trên ô tô ra đời. Waze là ứng dụng trên smartphone của Google được nhiều người tin dùng với chức năng dẫn đường hỗ trợ người dùng tránh các điểm ùn tắc giao thông. Ngoài ra, Waze còn được trang bị tính năng cảnh báo người dùng về việc trẻ em vẫn còn ngồi ở ghế sau xe. Để nhận được những cảnh báo về người ngồi ghế sau, đặc biệt là trẻ em, bật nội dung Child Reminder (nhắc nhở về trẻ em). Để kích hoạt tính năng bổ sung tin nhắn cá nhân, bạn truy cập tài khoản, chọn Settings > Reminders > Child Reminder. Kars4Kids Safety là một trong những ứng dụng giúp người lớn không bỏ quên trẻ trên ô tô, hoạt động dựa trên công nghệ Bluetooth. Sau khi cài đặt trên điện thoại, ứng dụng sẽ đồng bộ với Bluetooth trên xe để phát ra âm thanh cảnh báo khi bạn rời xe, nhắc nhở mang theo con bằng bức ảnh của con hay nhạc chuông riêng. The Backseat xuất hiện trên cả nền tảng IOS và Android, hiện là ứng dụng bảo vệ trẻ em khỏi việc bị bỏ quên trên xe ô tô phổ biến và được tin dùng nhất tại Mỹ. Ứng dụng này hữu hiệu đối với mọi gia đình có ô tô bởi không đòi hỏi kết nối bluetooth hay chế độ gì đặc biệt. Nhờ GPS, The Backseat nhắc nhở tài xế kiểm tra ghế sau khi đã đỗ xe và nếu người dùng chẳng máy không chú ý đến cảnh báo, ứng dụng sẽ tự động gửi tin nhắn đến 3 số liên lạc khác được đăng ký từ trước. Đồng thời gửi địa điểm của phương tiện đến các số điện thoại đó. Bee-Safe Child là hệ thống cảnh báo trên xe ô tô có giá rẻ (29,99 USD trên Amazon) cảnh báo tài xế về khả năng trẻ nhỏ bị bỏ quên ở ghế sau chiếc xe. Loại thiết bị này hữu hiệu đối với những tài xế không có điện thoại thông minh. Ngoài các ứng dụng trên smartphone, các bậc phụ huynh có thể tham khảo việc lắp đặt cảnh báo trên loại dây an toàn quấn ngực có chức năng bảo vệ trẻ nhỏ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Những số liên lạc khẩn cấp được đăng ký từ trước đó sẽ nhận được nhắc nhở trong trường hợp cha mẹ lơ là cảnh báo từ thiết bị. Những loại dây đai bảo vệ thông minh này sẽ nhắc nhở các bậc phụ huynh trong trường hợp xe ô tô quá nóng hoặc lạnh, đứa trẻ ngồi trên ghế ô tô lâu hơn một tiếng đồng hồ, dây an toàn quấn ngực bị tháo trong lúc xe di chuyển hoặc trẻ bị bỏ lại ở ghế sau,... Vĩnh Phúc: Cứu sống bé trai bị bỏ quên trong ô tô | THDT

