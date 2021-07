UFO có thật, nhà khoa học tiết lộ vận tốc kinh hoàng

Dù không thể chắc chắn UFO là sinh vật ngoài hành tinh nhưng Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận chúng thực sự tồn tại và đến nay vẫn còn là một bí ẩn của nhân loại. Rất nhiều vụ binh sĩ Mỹ bắt gặp UFO đã xảy ra và bị rò rỉ, xuất hiện trên Internet trong suốt nhiều năm qua. UFO xuất hiện khá nổi bật do hình dáng kỳ dị, có “ánh sáng bao quanh” và lối di chuyển dường như đi ngược lại các định luật vật lý. Chad Underwood, viên phi công đã ghi lại đoạn băng chạm trán UFO từ chiếc F-18 của Hải quân cho biết: "“Nó di chuyển theo những cách không bình thường về mặt vật lý. Máy bay, dù có hay không có người lái, vẫn phải tuân theo định luật vật lý". Để hiểu rõ hơn về những vật thể bay không xác định này, một nhóm các nhà khoa học đã thiết kế một công cụ để tính toán vận tốc của chúng. Công cụ có tên “Bộ tính toán Vận tốc UFO” giúp tính vận tốc của UFO bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật và hàng không. Tuy nhiên, với công nghệ hiện nay của chúng ta, không thể tái hiện lại được hết các đặc tính của UFO. Bộ tính này sẽ xem UFO như các vật thể bay công nghệ cao và xét nó dựa trên khía cạnh kỹ thuật. Giống như máy bay hiện đại của chúng ta, các nhà khoa học cố gắng thiết kế chúng từ nhiều biến số. Dựa trên các thông số đó, chúng tôi cố gắng ước tính vận tốc của chúng Với công cụ này, chúng ta có thể biết được đặc tính của một số loại UFO hoặc động cơ mà chúng sử dụng (tất cả chỉ là giả định, dựa trên tính toán của mô hình do các nhà khoa học chế tạo), như động cơ tên lửa RD-0146. Chẳng hạn như, UFO có hình dạng giống như chiếc đĩa bay ước tính có trọng lượng hơn 21.320 kg, đường kính 13,6 m. Được trang bị một động cơ duy nhất không rõ nguồn gốc, mẫu UFO này có thể đạt vận tốc lên tới gần 19.000 km/giờ. Với vận tốc như vậy, nó có thể bay từ London (Anh) tới San Francisco (Mỹ) chỉ trong 27 phút. Để so sánh, một máy bay chở khách thông thường phải mất 11 giờ để thực hiện hành trình đó. Mẫu UFO hình tam giác được trang bị một động cơ bí ẩn, ước tính có vận tốc tối đa đạt 8.362 km/giờ. Mẫu UFO này bay từ London đến San Francisco trong vòng 1 giờ đồng hồ - tiết kiệm được 91% thời lượng bay so với máy bay thông thường. Tuy nhiên, dự án này không thể mô phỏng lại các UFO bí ẩn và các hệ thống tạo lực đẩy của chúng, do vấn đề về công nghệ mà chỉ có thể tính toán vận tốc. Theo các nhà khoa học, chi phí để để phát triển và chế tạo ra một UFO vô cùng đắt đỏ bởi cần rất nhiều công nghệ, từ an toàn về cấu trúc cho tới lực đẩy – đặc biệt là từ khía cạnh bay. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

