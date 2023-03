Tuyên bố sốc nền văn minh chưa từng được biết trong lòng Trái Đất

Cựu nhân viên cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden đã có tiết lộ gây sốc về nền văn minh tiến bộ chưa từng được biết đến bên trong lòng Trái Đất. Nền văn minh tiến bộ chưa từng được biết đến này tồn tại những sinh vật giống con người và tiến hóa theo hướng khác trong môi trường sống trong lòng Trái Đất. Những sinh vật này có thừa khả năng để can thiệp vào cuộc sống của nhân loại nhưng họ đã không làm thế vì muốn giấu mình. Theo Edward Snowden, người ngoài hành tinh và chúng ta có thể "nghe thấy" nhau, nhưng không thể hiểu do các thông điệp được mã hóa. "Nếu có một nền văn minh ngoài hành tinh cố gắng tìm tín hiệu từ những nền văn minh khác, hoặc nền văn minh của con người cố tìm cách nghe ngóng những nền văn minh ngoài Trái Đất, thì điều đó chỉ xảy ra trong một giai đoạn phát triển rất ngắn trong xã hội của họ, khi mà mọi phương thức liên lạc được gửi qua những phương tiện thô sơ và ít bảo mật nhất", Snowden nói. "Do đó, khi nghĩ về những điều chúng ta nghe được từ vệ tinh hoặc những điều họ nghe được từ nền văn minh của chúng ta (nếu thực sự có người ngoài hành tinh), mọi giao thức liên lạc của họ đều mặc định được mã hóa". Snowden nói thêm việc mã hóa sẽ khiến con người không thể phân biệt được đâu là tín hiệu từ một cuộc gọi hay sóng truyền hình của người ngoài hành tinh, đâu là các bức xạ tàn dư vũ trụ. Do đó, con người không thể tiếp nhận hay giải mã được thông điệp của người ngoài hành tinh, khi mà không biết thông điệp đó được mã hóa như thế nào. Edward Snowden đã gây chấn động toàn cầu vào năm 2013 khi tiết lộ quy mô hoạt động giám sát bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thuộc Nhà Trắng. Sau đó, ông chạy trốn khỏi Mỹ và tị nạn tại Nga. Admiral Richard thuộc Hải quân Mỹ đã đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh dưới lòng đất. Ông cho biết đã tìm thấy lối vào nền văn minh của người ngoài hành tinh ở cực Bắc Trái Đất bằng lỗ lớn trên bề mặt. Những sinh vật này sống trong các hang hốc có nhiều thức ăn, nhiên liệu và có thể di chuyển nhanh như ánh sáng. Những người ngoài hành tinh này không mấy quan tâm về chiến tranh, bệnh dịch của thế giới loài người. Giả thuyết này ngược lại với một số thuyết khác về sự tồn tại của những nền văn minh dưới lòng đất, ví dụ như thuyết của Admiral Byrd. Những người phản đối thuyết này cho rằng người ngoài hành tinh có thể cứu vớt con người trên bờ vực chiến tranh, dịch bệnh. Admiral Richard Byrd tiết lộ, sau khi gặp ông, những sinh vật lạ này chia sẻ họ đến để giúp loài người về thức ăn và nguồn năng lượng vô hạn. Tuy nhiên ông lại quên một số chi tiết như những người ngoài hành tinh này đến từ đâu, tại sao họ muốn giúp con người. >>>Xem thêm video: Sốc: Tàu mẹ của người ngoài hành tinh có thể ở trong hệ Mặt trời. Nguồn: Kienthucnet.

