Tuyên bố gây sốc về UFO của nhà thiên văn hàng đầu thế giới

Một báo cáo chính thức được chờ đợi từ lâu từ chính phủ Mỹ về Vật thể bay không xác định được công bố gần đây đã tiết lộ rằng họ không có lời giải thích cho 143 lần chạm trán UFO - và không thể loại trừ khả năng đây là người ngoài hành tinh. Nghiên cứu - được Quốc hội phê chuẩn ngay trước khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm - đã ghi lại 11 vụ phát hiện UAP (tên chính phủ Mỹ gọi các vật thể UFO) do các phi công báo cáo. Giáo sư Madhu Thanavelu, một nhà khoa học thiên văn hàng đầu thuộc Khoa Kỹ thuật Thiên văn của USC cho biết: "Điều này là thật. Những vật thể này không phải là ảo giác của các phi công, họ vô cùng chuyên nghiệp và đã được huấn luyện để quan sát". Ông nói thêm: "Đây có phải là những vật thể ngoài hành tinh không? Rất khó để nói. Những vật thể này có động lực học khác biệt và hoạt động theo một phương thức vật lý mà chúng tôi không hiểu." Cách đây không lâu Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, trưởng nhóm điều tra về vật thể bay không xác định (UFO), Luis Elizondo từng tiết lộ rằng những giả thuyết mới về người ngoài hành tinh và UFO có thể làm thay đổi các hiểu biết của con người về quy luật vật lý. Theo Elizondo, chính phủ Mỹ khi điều tra về UFO, có phương pháp giống hoạt động chống khủng bố. Elizondo nói UFO là “có thật” và các thông tin liên quan đến UFO “rất đáng chú ý”. Elizondo đưa ra 3 giả thuyết về nguồn gốc UFO. Thứ nhất, khó có khả năng xảy ra theo quan điểm của Elizondo, UFO là bí mật công nghệ Mỹ nhưng bị rò rỉ do sự thiếu liên lạc giữa các cơ quan chính phủ. Giả thuyết thứ hai cho rằng, UFO là công nghệ do đối thủ của Mỹ phát triển. Cuối cùng, UFO có liên quan đến các dạng sống bí ẩn ngoài hành tinh. “Nếu UFO không phải do chúng ta hay do quốc gia nào khác tạo ra thì, có người ngoài hành tinh tạo ra chúng”, Elizondo kết luận. Elizondo cũng nêu 5 đặc tính dẫn đến sự khác biệt của UFO với các hiện tượng siêu nhiên khác. 5 đặc tính bao gồm: Gia tốc tức thời, vận tốc siêu âm, khả năng quan sát thấp, hoạt động ở nhiều môi trường khác nhau và bay mà không cần lực nâng của động cơ. Elizondo kết luận UFO là những vật thể không tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào mà con người từng biết. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

