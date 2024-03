Tròn mắt với kiến trúc độc dị của “ngôi nhà xương cốt” trăm tuổi

Được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư đại tài người Tây Ban Nha Antoni Gaudi, tòa nhà Casa Batlló ở thành phố Barcelona được coi là một trong những công trình kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia.Thường được gọi là “Ngôi nhà xương”, tòa nhà gây ấn tượng đầu tiên với những đường nét kiến trúc mô phỏng lại các khúc xương. Ảnh: Once In A Lifetime Journey.Các chi tiết trên công trình đặc sắc này không tuân theo các đường thẳng, điển hình là các cửa sổ hình oval dị thường. Ảnh: EF Tours Blog.Các hàng cột, đường viền gợi liên tưởng đến những khúc xương ống được ghép vào nhau, trong ban công giống như những chiếc đầu lâu. Ảnh: Trevor Huxham. Mái nhà được ví như sống lưng của con rồng bị giết bởi thánh George. Ảnh: Peapix. Trên mái có một tháp nhỏ với đỉnh hình chữ thập đại diện cho thanh gươm của thánh George - người đã đâm vào lưng con rồng. Ảnh: Rob Tomlinson. Những miếng gạch gốm vụn nhiều màu sắc được dùng để trang trí ở mặt tiền khiến tòa nhà càng trở nên sinh động. Ảnh: Radical Storage. Không gian bên trong các căn phòng của tòa nhà được gợi cảm hứng từ khoang bụng của các loài cá biển, có vòm trần hình xoắn ốc. Ảnh: English with Sophia. Casa Batlló vốn được xây dựng theo bản thiết kế của Gaudi năm 1877, với kiến trúc cổ điển không có gì đặc biệt. Năm 1900, Josep Batlló - người nắm ngành công nghiệp dệt may của Barcelona đã mua lại tòa nhà và yêu cầu Gaudi xây dựng lại theo một kiến trúc "không đụng hàng". Ảnh: Barcelona Navigator. Gaudi đã thuyết phục Batlló không phá bỏ công trình mà chỉ tiến hành sửa đổi trên cơ sở mở rộng. Việc thi công được tiến hành từ năm 1904-1906. Ảnh: Paseo de Gracia. Kể từ đó, Casa Batlló đã nhiều lần đổi chủ và trải qua nhiều cuộc sửa chữa, nhưng vẫn giữ kiến trúc cơ bản. Hiện tại, các căn phòng của tòa nhà được cho thuê với nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: My Travel Journal-Blog. Vào năm 2005, kiệt tác kiến trúc của Gaudi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Barcelona. Ảnh: Meet Barcelona. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

