Tròn mắt kinh ngạc những loại nấm "ma quái" nhất hệ Mặt trời

Nấm răng chảy máu có tên khoa học là Hydnellum peckii, thuộc chi Hydnellum trong họ Bankeraceae. Loại nấm này không ăn được mặc dù không có độc vì vị của nó cực kỳ đắng. Nó có quả thể ẩm, khi còn non có thể chảy ra 1 chất lỏng màu đỏ tươi chứa sắc tố. Nấm có chứa atromentin - một hóa chất có đặc tính kháng khuẩn và chống đông máu hiệu quả. Mặc dù quả ở thể non có thể dễ dàng được nhận biết vì sắc đỏ tươi của nó, chúng sẽ hóa nâu và khó nhìn thấy khi già đi. Nấm Hericium erinaceus còn gọi là nấm đầu khỉ hay nấm lông nhím, có nhiều ở khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ, chúng mọc trên phần vỏ mục của các loại cây gỗ lớn nhóm sồi dẻ. Đây là một loại nấm có thể dùng làm thuốc và ăn được, thuộc nhóm nấm răng - là những loại nấm có các đường gờ giống như răng ở mặt dưới mũ của chúng. Bào tử cũng được tạo ra trong răng trước khi được phóng thích để sinh sản. Nấm Lactarius Indigo còn được gọi với cái tên khác là "Indigo sữa" vì sau khi cắt bằng dao, chúng sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng đục. Loại nấm kỳ lạ này mọc ở Bắc và Trung Mỹ và thường có đặc điểm là màu xanh bạc, khi già đi nó sẽ chuyển sang màu xanh xám, xanh lục. Do sắc tố rực rỡ của loài nấm kỳ lạ này, nó còn được biết đến như một loại thuốc nhuộm cho các hàng dệt may thời xưa. Chúng không chỉ nhìn đáng yêu mà còn ăn rất ngon, và được bán ở thị trường nông thôn ở Mexico, Guatemala, và Trung Quốc.Nấm đại bác có tên khoa học là Pilobolus crystallinus, thường mọc trên phân động vật theo hướng thẳng đứng. Giống như một khẩu đại bác thực thụ, loài nấm này phóng bào tử nhanh hơn cả một viên đạn từ súng. Loài nấm này chỉ trong 2 phần triệu giây có thể tăng tốc từ 0 lên 20 km/h. Các bào tử nấm cần phải nhanh chóng phát triển để vươn ra ngoài không khí, tìm các dưỡng chất cần thiết. Nấm bơ phù thủy đen có tên khoa học là Exidia glandulosa, tên gọi này bắt nguồn từ màu sắc và độ nhờn của nó trong thời tiết ẩm ướt. Bơ phù thủy đen xuất hiện trên gỗ cứng chết trong mùa thu và mùa đông. Trong thời tiết nóng và khô, những cây nấm này có màu xanh nâu. Nấm Trametes versicolor là loài có màu sắc sặc sỡ và dễ dàng được phát hiện. Màu sắc và hình dạng của chúng còn được liên tưởng đến hình ảnh đuôi gà tây, do đó mà chúng còn được gọi là nấm đuôi gà tây. Màu sắc của nấm có thể phụ thuộc vào địa điểm và độ tuổi của nấm. Đây được coi là một loại thuốc có thể hỗ trợ chống ung thư.

