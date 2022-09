Trái đất từng xuất hiện loài người “siêu nhân” rồi biến mất bí ẩn

Mới đây, bí ẩn gây tò mò nhất lịch sử nhân loại đã được bật mí từ nghiên cứu của Viện Di truyền và sinh học tế bào phân từ Max Planck - Đức. Họ đã lí giải được, điều gì đủ sức mạnh khiến loài người "siêu nhân" Neanderthals phải thua Homo sapiens? Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân tích tác động của một sự thay đổi axit amin đơn lẻ trong gien gọi là TKTL1 đối với việc sản xuất ra các mô đệm hướng tâm cơ bản, cấu trúc tạo nên phần lớn vỏ não. So sánh trình tự bộ gien của người hiện đại với các loài người khác, bao gồm người Neanderthals, họ đã phát hiện ra một sự thay thế axit amin duy nhất được mã hóa trong gien TKTL1 của người hiện đại. Biến thể TKTL1 của chúng ta khác hẳn các loài khác, bao gồm loài anh em "siêu nhân", khiến chúng ta tạo ra nhiều tế bào thần kinh đệm hướng tâm cơ bản cũng như các loại tế bào thần kinh khác hơn, từ đó là một vỏ não lớn hơn, đặc biệt ở phía thùy trán. Điều này đặc biệt liên quan đến khả năng nhận thức vượt trội - chiếc chìa khóa vàng giúp Người Tinh Khôn vượt qua tốc hơn các điều kiện sống thay đổi cũng như trong cuộc cạnh tranh với đồng loại. Nó cũng giúp chúng ta trở thành đại diện duy nhất của chi Người chưa bị địa cầu loại bỏ. 300.000 năm trước, Homo sapiens, còn gọi là Người Tinh Khôn hay Người Hiện Đại đã ra đời không hề đơn độc. Thời điểm đó, Trái Đất có ít nhất 8-9 loài người từng cư ngụ. Nhưng hầu hết các loài dần tuyệt chủng. Một trong những bạn đồng hành cuối cùng còn sống sót với chúng ta là người Neanderthals. Người Neanderthals có bộ não kích thước tương đương, thậm chí là lớn hơn chúng ta, cùng nhiều tiến bộ vượt bậc về công nghệ được hé lộ qua các di chỉ khảo cổ, cùng một thể chất vượt trội. Các nghiên cứu cho thấy về mặt giải phẫu, cơ thể họ có khi còn thẳng và đẹp đẽ hơn người hiện đại chúng ta. Họ là những thợ săn tài tình, khắc tinh của những sinh vật to lớn như ma mút. Họ cũng có tình yêu dị chủng với Homo sapiens. Nhiều người châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu ngày nay vẫn mang 2% yếu tố Neanderthals trong DNA. Tuy nhiên, vì một lý do bí ẩn nào đó, họ dường như không chịu được những thay đổi khắc nghiệt lẫn địa cầu và cả của tổ tiên chúng ta, nên tuyệt chủng khoảng 30.000 năm trước. Nghiên cứu mới này phần nào lí giải được lí do vì sao người Neanderthals phải thua Homo sapiens trong quá trình tiến hoá. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT

