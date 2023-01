Top vụ án kinh hoàng được khoa học giải mã sau hơn 20 năm

Cặp vợ chồng Peter và Gwenda Dixon bị sát hại bằng súng ngắn khi đang đi dạo trên một con đường ven biển vào mùa hè năm 1989. Sau đó người ta tìm thấy thi thể họ được cất giấu gần một con đường ven biển, trên một vách đá cao 60m. Tay của ông Dixon bị trói phía sau. Vợ ông thì chỉ còn mặc áo. Cảnh sát tin rằng bà đã bị tấn công tình dục. Thẻ ngân hàng của họ được dùng để rút tiền, cho thấy ông Dixon đã bị tên sát nhân bắt nói mã số pin. Cảnh sát lại vào cuộc, nhưng rồi không ai bị bắt. Rất nhiều độc giả đã gọi điện tới bộ phận theo dõi tội phạm của BBC, trong khi các thám tử đưa ra tới gần 4.000 thông báo. Vụ án này thực sự trở thành một bí ẩn giữa đời thường khi các nhân viên điều tra phải xem xét cả những người từng lặn trên vùng vịnh, thậm chí phải phóng to bức ảnh chụp con bò cái tìm thấy trong máy ảnh của vợ chồng Dixon để tìm ra số gắn trên tai của nó rồi tìm ra chủ sở hữu, hay điều tra tất cả những người từng ký vào cuốn sổ trong nhà thờ gần đó mà không thấy manh mối gì. Các thám tử thậm chí còn xem xét giữa kẻ sát nhân và quân đội của cộng hòa Ailen (IRA) xem có mối liên hệ nào không sau khi tìm thấy một số vũ khí chìm gần nơi tìm thấy xác nạn nhân. Phải chăng ông bà Dixon bị sát hại sau khi xảy ra biến cố với IRA vì họ buôn lậu vũ khí tới miền tây xứ Wales? Một vụ án bí ẩn khác cũng đi vào bế tắc khi người ta tìm thấy thi thể của ông bà Richard và Helen Thomas, 58 tuổi, tại đống đổ nát của một nông trại gần Milford Haven, cách địa điểm vợ chồng nhà Dixon bị giết gần 10m. Họ bị sát hại bởi một khẩu súng ngắn. Tại đỉnh điểm của cuộc điều tra vào thời điểm 1 năm sau đó, có tới 150 quan chức, nhân viên đã vào cuộc nhưng không có kết quả gì. Tháng 12/1998, John Cooper, người từng là công nhân nông trại và thợ hàn, bị kết án 16 năm tù giam vì tội cướp có vũ khí và thực hiện 30 vụ trộm. Cảnh sát tìm phát hiện ra tên này đã sử dụng hàng rào quanh nhà của hắn gần Milford Haven làm nơi cất giấu tài sản có giá trị, công cụ và vũ khí, trong đó có một khẩu súng ngắn được sản xuất ở Bỉ. Hắn đã cẩn thận chuẩn bị đường rút bằng cách khoét lỗ trên hàng rào. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm ra mối liên hệ giữa Cooper với các vụ giết người và tấn công tình dục nêu trên. Năm 2006, cảnh sát Dyfed-Powys (xứ Wales) thành lập Chiến dịch Ottawa để xem lại tất cả bằng chứng có được. Năm 2008, cảnh sát lại tiến hành thẩm vấn Cooper trong 4 ngày liên tiếp nhưng Cooper vẫn không nhận tội. Mặc dù vậy, kết quả xét nghiệm gene năm 2009 đã chỉ ra mối liên hệ giữa Cooper và các vụ án giết người dã man nói trên. Sau đó, các nhà khoa học đã kiểm tra lại 600 tang vật, đặc biệt là khẩu súng ngắn do Bỉ chế tạo. Họ tìm thấy dưới lớp sơn đen của khẩu súng này có một giọt máu khớp với mẫu máu của nạn nhân Piter Dixon. Đôi quần short tìm thấy ở nhà Cooper khi tên này bị bắt vì tội ăn trộm cũng tố cáo hắn. Trên ống quần bên phải có một vết máu, được khẳng định là máu của Peter Dixon sau khi các nhà khoa học kiểm tra. Trên đường viền của chiếc quần có một chất lỏng khớp với mẫu ADN của con gái Dixon là Julie. Cảnh sát khẳng định khi Cooper giết ông bà Dixon, quần của hắn bị dính máu nên hắn phải mặc quần của ông Dixon để về nhà và vẫn tiếp tục sử dụng chiếc quần này. Kết quả giám định ADN cho thấy IRA không có liên quan gì tới những vụ giết người này. Những người thợ lặn bí hiểm ở vùng vịnh gần hiện trường cũng không hề dính dáng. Trước những chứng cứ khoa học không thể chối cãi, Cooper đã cúi đầu nhận tội. Như vậy, 20 năm sau khi ông bà Dixon bị giết và 24 năm sau khi ông bà Thomas bị bắn tên này mới bị xử tử. John William Copper sinh ra tại Milford Haven, thành phố Pembrokeshire, xứ Wales vào ngày 3/9/1944. Sau khi rời ghế nhà trường năm 15 tuổi, Cooper nhận một số công việc lặt vặt. Năm 22 tuổi, hắn kết hôn với một người phụ nữ tên là Patricia và có hai người con, Andrew và Theresa. Năm 1978, nhờ thắng một cuộc thi trên báo Spot the Ball, Cooper được trao tặng một chiếc ô tô và 90.000 bảng. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lao vào con đường cờ bạc, rượu chè. Một người bạn của Cooper cho biết: “Anh ấy đổ phần lớn tiền trúng thưởng vào các quán rượu và nhà cái. Anh ấy thường xuyên đánh nhau nên mọi người không dám lại gần”. Số tiền trúng thưởng cạn kiệt cũng là lúc Cooper bắt đầu con đường trộm cướp. >>>Xem thêm video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ.

