Top “nữ thần” làng golf khiến người ta say mê môn này hơn

Đứng đầu danh sách top nữ golf thủ quyến rũ nhất thế giới là Sandra Gal, sinh năm 1985. Cô được xem là "nữ thần" số 1 của làng golf thế giới, về cả tài năng lẫn nhan sắc. Sandra không chỉ là cô gái quyến rũ của năm mà cô còn là một trong những tay golf xinh đẹp và tuyệt vời nhất mọi thời đại, theo bình chọn của tạp chí GolfDigest. Vị trí thứ 2 trong danh sách này là nữ golf thủ Lexi Thompson, sinh năm 1995. Lexi Thompson đã có 13 chức vô địch trong sự nghiệp cũng như một số giải thưởng giá trị khác. Natalia Gulbis là một tay golf chuyên nghiệp người Mỹ, sinh năm 1983. Cô được bình chọn ở vị trí số 3 trong số các golf thủ tài năng xinh đẹp nhất thế giới.Người đẹp làng golf hiện vẫn thi đấu ở LPGA Tour kể từ năm 2002 đến nay. Lily Muni He là tay golf người Trung Quốc, năm nay 21 tuổi. Muni He là tay golf nữ duy nhất đại diện cho châu Á trong số 10 tay golf xinh đẹp nhất thế giới trong năm 2021. Lily Muni He nổi tiếng ở môn thể thao này nhờ tài năng cũng như ngoại hình xinh đẹp. Paula Creamer là nữ golf thủ nóng bỏng nhất trong làng golf. Cô sinh ngày 5 tháng 8 năm 1986. Cô gái xinh đẹp này đã có 12 trận thắng chuyên nghiệp cho đến nay trong đó có 10 lần tham dự LPGA Tour. Không chỉ vậy, Creamer còn đạt vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng Golf nữ thế giới. Jessica Korda là tay golf chuyên nghiệp từng nổi danh với những giải thưởng danh giá. Giải thưởng ấn tượng nhất của người đẹp này là Diamond Resorts Tournament of Championship 2021 để lần thứ 6 giành danh hiệu ở LPGA Tour trong sự nghiệp. Blair O'Neal sinh năm 1981 được biết đến với vai trò là một golf thủ chuyên nghiệp, vừa là một người mẫu nóng bỏng cho các tạp chí làm đẹp. Với khuôn mặt xinh xắn, tóc vàng và thân hình gợi cảm, người đẹp cao 1,78 m này đã trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều tạp chí. Ngoài sự nghiệp chơi gôn chuyên nghiệp của mình, cô còn làm việc trên kênh truyền hình Golf Channel.

