Top địa điểm kỳ bí nhất Ấn Độ khiến cả thế giới giật mình

Ngôi đền thờ Qamar Ali Darvesh ở làng Shivapur, Ấn Độ nổi tiếng thế giới với hòn đá "thánh" nặng 90kg mang tên Levitating. Điều kỳ bí là nó có thể tự bay lên cao khi 11 người chỉ ngón tay trỏ của tay phải vào phần dưới hòn đá. Trước sự việc hòn đá Levitating kỳ bí, một số người cho rằng, phép màu không có thật. Hòn đá "bay" lên được là do 11 người nhấc lên. Trong hơn 100 năm nay, có rất nhiều bầy chim tụ họp về Jatinga, một ngôi làng tọa lạc ở Assam, để "tự kết liễu cuộc đời". Lý do những loài chim này hình thành tập quán bay đến đây và bị mắc kẹt trong hàng trăm năm vẫn chưa được giải đáp. Hiện tượng chim tự sát kỳ bí ở Ấn Độ dần thu hút các nhà nghiên cứu động vật hoang dã và du khách tới ngôi làng. Để quảng bá du lịch, từ năm 2010, chính quyền địa phương tổ chức một lễ hội có tên chim Jatinga kéo dài trong 3 ngày trăng tròn, cùng các hoạt động văn hóa địa phương. Hơn 70 đám cháy ngầm âm ỉ cháy dưới lòng đất ở Jharia từ năm 1916. Chúng xuất hiện sau một vụ sập mỏ than cách đây 99 năm. Ngọn lửa lan dần và chính quyền vẫn chưa tìm ra cách khống chế hiệu quả. Các đám cháy dưới lòng đất được ví như những "ngọn lửa dưới âm ty". Ngọn lửa ngầm không chỉ gây bệnh, mà còn tạo nên nhiều hố tử thần. 20 năm trước, một số hố tử thần từng "nuốt chửng" khoảng 250 ngôi nhà trong vòng 4 giờ. Khoảng 2.000 gia đình sống ở Kodinhi tính đến năm 2008 và có khoảng 220 cặp sinh đôi. Mặc dù Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh đôi thấp nhất thế giới, nhưng ngôi làng này được biết đến là nơi có tỷ lệ sinh đôi cao bất thường. Các bác sĩ và chuyên gia đã cố gắng giải đáp bí ẩn về tỷ lệ sinh đôi cao của làng Kodinhi. Hơn nữa, số lượng các ca sinh đôi ở Kodinhi đang tăng lên hàng năm, điều này rất đáng chú ý. Hồ Uttarakhand's Roopkund là "bảo tàng tư nhiên" của bộ sưu tập xương người. Mỗi năm, khi tuyết tan thì những bộ xương lại nổi lên và lộ ra bề mặt. Những bộ xương này đã trên 1.000 năm tuổi, người ta vẫn chưa lý giải được vì sao có rất nhiều xương người ở nơi này, có thể đây từng là nơi tế thần linh của một bộ tộc nguyên thủy đầy bí ẩn. Tảng đá lớn ở Mahabalipuram vẫn nằm cân bằng trên sườn dốc của ngọn đồi mặc dù trông nó không có gì là vững vàng cả. Hòn đá, được biết đến với cái tên "Krishna's butter ball" nặng 250 tấn và được tin là đã nằm tại đó trên 1.200 năm rồi. Một cây đa khổng lồ mọc ở khu ngoại ô vùng Kolkata. Cây đa 200 tuổi và nó bao phủ diện tích 14.500 mét vuông. Cây đa này tiếp tục phát triển bộ rễ, hiện đã lấn ra 330 mét của con đường được xây dựng quanh khu vực này. Kuldhara đã từng là nhà của hơn 1.500 dân Paliwal Brahmins. Tuy nhiên, điều huyền bí ở đây là mỗi một cư dân của 85 ngôi làng khác nhau thuộc vùng Kuldhara đều biến mất khỏi nhà chỉ trong một đêm.

