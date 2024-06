Top 8 loại virus nguy hiểm nhất hành tinh, đoạt mạng người hàng loạt

1. Virus Marburg: Là họ hàng của virus Ebola, virus Marburg được xem là virus nguy hiểm nhất đối với loài người. Nó gây ra bệnh sốt xuất huyết với các triệu chứng như co giật, chảy máu từ các màng nhầy, da và cơ quan nội tạng, với tỷ lệ tử vong từ 50-100% chỉ sau 8-10 ngày nhiễm bệnh. 2. Virus Ebola: Có 5 chủng virus Ebola, trong đó chủng Ebola Zaire là nguy hiểm nhất, với khả năng gây tử vong lên tới 90%. Loài cáo bay được cho là mang virus này tới các thành phố ở Tây Phi, gây ra những đợt bùng phát kinh hoàng. 3. Virus Hanta: Virus Hanta là tên gọi chung cho nhiều chủng virus, lần đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc. Virus này gây các triệu chứng như suy phổi, sốt và suy thận. Nó lây truyền qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của chuột. 4. Virus cúm gà: Các chủng cúm gà như H5N1 có tỷ lệ tử vong ở người lên tới 70%. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm bệnh tương đối thấp vì virus chỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và chim hoang dã, chủ yếu xảy ra ở châu Á. 5. Virus Lassa: Virus Lassa lây lan do chuột, với các triệu chứng buồn nôn, đau thắt ngực, xuất huyết nội và chảy máu từ nhiều bộ phận cơ thể. Virus này chủ yếu tấn công các vùng ở Tây Phi và mỗi năm có khoảng 300.000 người mắc bệnh, với 5.000 ca tử vong. 6. Virus Junin: Virus Junin gây bệnh sốt xuất huyết Argentina, dẫn đến viêm mô, nhiễm trùng và chảy máu da. Do triệu chứng phổ biến, bệnh do virus này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác, khiến việc chẩn đoán ban đầu khó khăn. 7. Virus sốt Crimea-Congo: Virus này lây lan qua động vật trung gian là các con Pet, với các triệu chứng xuất huyết ở mặt, miệng và họng trong những ngày đầu nhiễm trùng. Nó tương tự như virus Ebola và Marburg về quá trình phát triển bệnh. 8. Virus Machupo: Virus này gây bệnh sốt xuất huyết Bolivia, với triệu chứng sốt cao và chảy máu nghiêm trọng. Bệnh do virus này gây ra có thể lây lan từ người sang người, với chuột thường là con vật trung gian truyền bệnh. Mời quý độc giả xem thêm video: Tại sao bác sĩ mặc áo trắng khám bệnh, áo xanh khi phẫu thuật?

1. Virus Marburg: Là họ hàng của virus Ebola, virus Marburg được xem là virus nguy hiểm nhất đối với loài người. Nó gây ra bệnh sốt xuất huyết với các triệu chứng như co giật, chảy máu từ các màng nhầy, da và cơ quan nội tạng, với tỷ lệ tử vong từ 50-100% chỉ sau 8-10 ngày nhiễm bệnh. 2. Virus Ebola: Có 5 chủng virus Ebola, trong đó chủng Ebola Zaire là nguy hiểm nhất, với khả năng gây tử vong lên tới 90%. Loài cáo bay được cho là mang virus này tới các thành phố ở Tây Phi, gây ra những đợt bùng phát kinh hoàng. 3. Virus Hanta: Virus Hanta là tên gọi chung cho nhiều chủng virus, lần đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc. Virus này gây các triệu chứng như suy phổi, sốt và suy thận. Nó lây truyền qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của chuột. 4. Virus cúm gà: Các chủng cúm gà như H5N1 có tỷ lệ tử vong ở người lên tới 70%. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm bệnh tương đối thấp vì virus chỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và chim hoang dã, chủ yếu xảy ra ở châu Á. 5. Virus Lassa: Virus Lassa lây lan do chuột, với các triệu chứng buồn nôn, đau thắt ngực, xuất huyết nội và chảy máu từ nhiều bộ phận cơ thể. Virus này chủ yếu tấn công các vùng ở Tây Phi và mỗi năm có khoảng 300.000 người mắc bệnh, với 5.000 ca tử vong. 6. Virus Junin: Virus Junin gây bệnh sốt xuất huyết Argentina, dẫn đến viêm mô, nhiễm trùng và chảy máu da. Do triệu chứng phổ biến, bệnh do virus này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác, khiến việc chẩn đoán ban đầu khó khăn. 7. Virus sốt Crimea-Congo: Virus này lây lan qua động vật trung gian là các con Pet, với các triệu chứng xuất huyết ở mặt, miệng và họng trong những ngày đầu nhiễm trùng. Nó tương tự như virus Ebola và Marburg về quá trình phát triển bệnh. 8. Virus Machupo: Virus này gây bệnh sốt xuất huyết Bolivia, với triệu chứng sốt cao và chảy máu nghiêm trọng. Bệnh do virus này gây ra có thể lây lan từ người sang người, với chuột thường là con vật trung gian truyền bệnh. Mời quý độc giả xem thêm video: Tại sao bác sĩ mặc áo trắng khám bệnh, áo xanh khi phẫu thuật?