Top 30 loài hoa phong lan đẹp và độc lạ nhất thế giới (1)

Phong lan kiếm hồng hoàng (Cymbidium iridioides). Nguồn gốc: Từ vùng núi Himalaya đến miền trung Trung Quốc. Đặc điểm nổi bật: Hoa màu vàng với những cánh hoa sọc nâu, rìa có diềm với những đốm đỏ lớn, không đều, thơm nhẹ. Phong lan thanh tuyền (Grammatophyllum speciosum). Nguồn gốc: Đông Nam Á. Đặc điểm nổi bật: Hoa nhiều và rực rỡ; mỗi bông hoa có các đài và cánh hoa lớn màu vàng với các đốm màu nâu hạt dẻ. Phong lan phi điệp kép (Dendrobium nobile). Nguồn gốc: Nam Á và Đông Nam Á. Đặc điểm nổi bật: Hoa có màu trắng với các đầu cánh màu tímm; môi có đốm tím sẫm; mùi thơm dịu; rụng lá trước khi nở hoa. Phong lan Halloween (Laelia gouldiana). Nguồn gốc: Bang Hidalgo của Mexico. Đặc điểm nổi bật: Hoa có màu tím sáng đến hồng tím; thùy giữa của môi ba thùy sẫm màu hơn với vệt màu vàng có các đốm hoặc sọc đỏ. Phong lan mõm hổ (Rossioglossum grande). Nguồn gốc: Mexico (bang Chiapas), Guatemala và Belize. Đặc điểm nổi bật: Hoa có kích thước lớn, màu sắc tươi sáng với lớp vỏ bóng; lá đài và cánh hoa màu vàng sáng được bao phủ bởi các vạch màu nâu đỏ. Phong lan nữ tu (Lycaste virginalis). Nguồn gốc: Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador. Đặc điểm nổi bật: Hoa màu trắng hoặc tím nhạt, to và hương thơm ngào ngạt; loại màu trắng tinh khiết có giá trị rất cao. Phong lan núi mèo đóm (Zygopetalum maculatum). Nguồn gốc: Từ Bắc Peru đến Bolivia và Đông Brazil. Đặc điểm nổi bật: Các lá đài và cánh hoa có màu xanh lục, được bao phủ bởi các đốm và vạch màu đỏ; môi có một thùy lớn duy nhất với các đường gân màu trắng và tím. Phong lan phục sinh (Earina autumnalis). Nguồn gốc: New Zealand và quần đảo Chatham. Đặc điểm nổi bật: Hoa màu trắng tinh khiết, có mùi thơm nồng và ngọt ngào; môi có những mảng màu vàng hoặc cam; thời gian nở hoa vào khoảng lễ Phục sinh (31/3). Phong lan Adam và Eva (Aplectrum hyemale). Nguồn gốc: Bắc Mỹ, từ Quebec đến Georgia và Oklahoma. Đặc điểm nổi bật: Hoa nhỏ, các lá đài và cánh hoa màu ô liu với các đầu màu tím mận xỉn, môi của hoa màu trắng với đầu nhọn và mép có diềm xếp nếp, lá khô héo khi cây nở hoa. Phong lan vũ nữ xù (Otoglossum brevifolium). Nguồn gốc: Từ Colombia đến Peru. Đặc điểm nổi bật: Các lá đài của hoa có viền màu vàng, lượn sóng, xòe rộng và có màu nâu hạt dẻ; cánh hoa có viền mỏng màu vàng với môi màu vàng có các mảng màu nâu đỏ ở gốc. Phong lan vỏ sò (Prosthechea cochleata). Nguồn gốc: Khu vực Caribbean. Đặc điểm nổi bật: Các lá đài và cánh hoa có màu vàng lục, xoắn và hướng xuống dưới, môi thẳng đứng và có màu vàng với các sọc đậm màu tím đỏ hợp nhất ở rìa; hoa nở liên tục trong 6 tháng. Phong lan hài nữ hồng (Cypripedium acaule). Nguồn gốc: Phía Đông của Bắc Mỹ. Đặc điểm nổi bật: Hoa có thể có màu từ đỏ tươi đến hồng trắng, hồng trắng với đường viền màu hồng đậm, hoặc thuần trắng (hiếm gặp). Phong lan cỏ hồng (Calopogon tuberosus). Nguồn gốc: Phía Đông của Bắc Mỹ, Bahamas và Cuba. Đặc điểm nổi bật: Cánh hoa màu tím nhạt; môi có những sợi "râu" màu vàng sáng. Phong lan hồ điệp (chi Phalaenopsis). Nguồn gốc: Khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới Châu Á, Đông Bắc Australia. Đặc điểm nổi bật: Hoa có màu sắc đa dạng, cánh hoa to như cánh bướm, tươi lâu, một số loài có mùi thơm ngào ngạt. Phong lan vani (Vanilla planifolia). Nguồn gốc: Mexico. Đặc điểm nổi bật: Hoa thường có màu vàng hoặc xanh lục, chỉ tồn tại trong một ngày, nhưng cây nở hoa thường xuyên và liên tục. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

