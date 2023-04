Top 20 loài cây lý tưởng nhất để trồng trong nhà (1)

Huyết giác (chi Dracaena). Kích cỡ tương đối: Cao 30 cm - 3 mét, rộng 30-90 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng trung bình đến cao; 18-23 độ C; đất vừa đủ ẩm. Thường xuân (Hedera helix). Kích cỡ tương đối: Cao 15-39 cm, rộng 15 cm đến 1,8 mét. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng trung bình đến cao; 13-22 độ C; độ ẩm trung bình đến cao; đất ẩm đều. Lô hội (chi Aloe). Kích cỡ tương đối: Cao 20-60 cm, rộng 30-60 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng cao; 18-24 độ C; đất khô vừa phải. Tùng đuôi chồn (Asparagus densiflorus). Kích cỡ tương đối: Cao 45-90 cm, rộng 30-90 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng trung bình đến cao; 16-24 độ C; đất ẩm đều. Lan ý (Spathiphyllum wallisii). Kích cỡ tương đối: Cao 30-90 cm, rộng 30-60 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng thấp đến trung bình; 16-30 độ C; đất ẩm đều. Trường sinh (chi Peperomia). Kích cỡ tương đối: Cao 15-30 cm, rộng 15-30 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng thấp đến trung bình; 16-24 độ C; đất khô vừa phải. Lưỡi hổ vằn (chi Sansevieria). Kích cỡ tương đối: cao 20 cm đến 1,2 mét, rộng 20-60 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng thấp đến trung bình và cao; 16-30 độ C; đất khô vừa phải. Vạn niên thanh (chi Dieffenbachia). Kích cỡ tương đối: Cao 30 cm - 1,5 mét, rộng 30-60 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng thấp đến trung bình; 16-30 độ C; đất ẩm đều. Ngân hậu (Aglaonema commutatum). Kích cỡ tương đối: Cao 30-90 cm, rộng 30-60 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng thấp đến trung bình; 16-24 độ C; đất ẩm đều. Kim tiền (Zamioculcas zamiifolia). Kích cỡ tương đối: Cao 30-90 cm, rộng 30-60 cm. Điều kiện sống lý tưởng: Độ sáng thấp đến trung bình; 18-26 độ C; đất khô vừa phải. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

