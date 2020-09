Top 10 chiếc điện thoại tồi tệ đến mức loài người muốn lãng quên

Chẳng phải ngẫu nhiên bộ đôi Microsoft Kin One và Kin Two ra mắt năm 2010 lại được ''chết đi sống lại'' tới vài lần chỉ trong chưa đầy một năm. Hướng tới người dùng trẻ nhưng chúng có thiết kế khá dị, lại không hề có cửa hàng ứng dụng và tồn tại quá nhiều lỗi. Tính năng vớt vát lại là Kin Studio - cho phép bạn lấy hình và các nội dung khác từ điện thoại thông qua một trình duyệt web trên máy tính. Chỉ được bán bởi nhà mạng Verizon, rốt cuộc hai chiếc Kin chỉ tồn tại được 2 tháng trên thị trường trước khi bị công ty này "rút ống thở". Tỏ ra xem thường chiếc iPhone đầu tiên khi Steve Jobs giới thiệu năm 2007, RIM lại tung ra chiếc BlackBerry Storm màn hình cảm ứng nhưng đầy lỗi đến mức bị ví là chiếc điện thoại tồi tệ nhất lịch sử. Khi nhấn xuống một điểm bất kỳ, toàn màn hình cũng lún xuống theo như dùng máy đánh chữ thủ công. Storm cho thấy hãng này mù tịt phương hướng trong thời đại iPhone, và những sản phẩm sau này, như chiếc tablet Playbook, không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm nó tồi tệ hơn. Motorola Rokr E1 được công bố tại một sự kiện của Apple vào tháng 9/2015 vừa là điện thoại di động, lại vừa là một chiếc máy nghe nhạc như iPod. Tuy nhiên nó chỉ lưu trữ được 100 bài hát, và buộc bạn phải tải chúng về từ một chiếc máy tính thông qua kết nối USB 1.1 chậm...không tả được. Điểm cộng duy nhất của Rokr E1 là khả năng nghe gọi tuyệt vời. Sau khi hợp tác tạo ra E1, Motorola và Apple đường ai nấy đi và thiết kế ra những chiếc điện thoại nghe nhạc của riêng họ. N-Gage là nỗ lực của Nokia nhằm đối đầu với chiếc Game Boy Advance của Nintendo nhưng giá gấp 3 lần, với bố cục nút bấm kỳ quặc và màn hình dọc không hề phù hợp để chơi nhiều thể loại game. Tệ hơn nữa, N-Gage có loa thoại và tai nghe đặt trên đỉnh, khiến trải nghiệm nghe điện thoại trở nên kỳ dị. Năm 2004, Nokia tung ra N-Gage QD, nhỏ hơn và không còn tai nghe đặt trên đỉnh máy nữa, nhưng doanh số của nó vẫn thấp hơn mong đợi của Nokia. Và cuối cùng, iPhone ra đời - chiếc điện thoại mang lại trải nghiệm chơi game di động mà mọi người đều mong muốn đã ''giết chết'' nó. Samsung Galaxy Note 7 từng được kỳ vọng là một thiết bị đỉnh cao, nhận được nhiều lời tán dương từ các reviewer ngay trước sự kiện ra mắt. Tuy nhiên, việc bị cấm mang lên máy bay bởi lỗi pin dễ cháy nổ từng gây cháy khiến nó trở thành một trong những chiếc điện thoại tệ nhất mà con người muốn lãng quên. Chiếc smartphone Treo 700W chạy Windows Mobile, một chiếc điện thoại hợp nhất giữa Microsoft và Palm thiếu vắng hầu hết những điểm nhấn về mặt phần mềm khiến nó trở thành chiếc máy vô hồn. Z10 là chiếc điện thoại đầu tiên chạy hệ điều hành BlackBerry 10, tuy nhiên thiếu hụt về phần mềm và một vài lỗi khác khiến nó không được yêu thích. BlackBerry vẫn kiên trì với BlackBerry 10 cho đến tận năm 2015, trước khi quyết định đầu hàng và chuyển sang sản xuất điện thoại Android. So với những chiếc điện thoại Android có giá chỉ cao hơn một chút, chiếc ZTE Open giá 80 USD lại chậm chạp, tốc độ phản hồi kém, và khả năng thực hiện các cuộc gọi, chụp ảnh, hay các tác vụ khác đều kém hơn nhiều. Motorola Aura R1 - một chiếc dumbphone giá 2.000 USD - lại có màn hình tròn và do đó, bất kỳ nội dung gì có góc nhọn đều hiển thị một cách tệ hại trên màn hình của chiếc điện thoại siêu sang này. Dù sang chảnh và có giá cực cao, Aura R1 vẫn nghiễm nhiên trở thành chiếc điện thoại tệ về tính ứng dụng thực tế. Aesir AE+Y chính là đại diện cho loại điện thoại sang chảnh nhưng không có chức năng gì khác ngoài nghe và gọi. Chiếc điện thoại này có vỏ sứ và các nút bấm tháo rời được, những con ốc của máy cũng được làm bằng kim loại và có giá lên tới 60.000 USD cho bản mạ vàng 18K. Những điện thoại vang bóng một thời ở Việt Nam | Zing.Công nghệ

