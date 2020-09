Tiết lộ thói quen ăn uống khắc nghiệt của cố CEO Apple Steve Jobs

Khi còn là một sinh viên năm nhất tại Reed Colledge, Jobs phát hiện ra một cuốn sách có tên “Diet for a Small Planet” của tác giả Frances Moore Lappé. Chia sẻ với người chắp bút cho cuốn hồi ký của mình, Jobs nói "Đó là lúc tôi ngừng ăn thịt vì lợi ích". Sau khi đọc cuốn sách tán thành việc ăn chay này, Steve Jobs nói rằng ông sẽ thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm túc và khắc nghiệt, bao gồm cả chế độ ăn thanh lọc và nhịn ăn. Ông thậm chí sẽ chỉ ăn một đến hai loại thực phẩm trong cả tuần, ví dụ như táo hoặc cà rốt. Cũng trong năm đầu đại học, Steve sống bằng ngũ cốc Roman Meal. Ông cũng mua cà rốt và rất nhiều hạnh nhân. Ông thậm chí còn mua cả máy ép trái cây Champion để làm nước ép cà rốt ăn kèm salad cà rốt. Jobs sau đó cũng đọc một cuốn sách có tên “Mucusless Diet Healing System” của tác giả Arnold Ehret. Nó dẫn ông tới một chế độ ăn uống thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Bên cạnh thịt và protein truyền thống, Jobs cũng bỏ ăn bánh mì, các loại hạt và sữa. Đôi khi ông không ăn gì trong vòng hai ngày và thậm chí có lần cả tuần. Ông có thể chấm dứt việc nhịn ăn bằng rau và nước. Jobs thường dành những ngày cuối tuần của mình ở cộng đồng All One Farm. Các nhà sư từ đền Hare Krishna sẽ đến thăm và làm những bữa cơm chay với rau thì là, rau mùi và nghệ. Lisa - con gái của Steve Jobs kể lại, có lần ông đã nhổ cả một miệng đầy súp khi phát hiện trong đó có bơ. Vào năm 1961, Jobs kết hôn với Laurene Powell, một người ăn chay. Bánh cưới của hai người cũng là đồ chay khi ông có trứng và sữa. Cuốn sách hồi ký của Jobs cũng nhắc đến việc không có nhiều người ăn được chiếc bánh này. Jobs và Powell đều là những người yêu thực phẩm tự nhiên. Powell thậm chí làm việc bán thời gian tại một công ty nước ép có tên Odwalla. Bà sau đó thành lập một công ty của riêng mình có tên Terravera để sản xuất và giao các bữa ăn tự nhiên cho các nhà hàng ở miền bắc California. Khi trưởng thành, Jobs vẫn giữ thói quen ăn uống hồi sinh viên. Ông ăn cùng một món cả tuần liền, ví dụ như táo hoặc salad cà rốt kèm tranh và sau đó ngừng lại món đó hoàn toàn, hoặc nhịn ăn. Năm 2003, sau khi các bác sĩ chụp CAT thận của Steve Jobs, họ phát hiện ông mắc một loại ung thư hiếm gặp. Thế nhưng, thay vì thực hiện phẫu thuật, Jobs chọn phương phát chữa trị bằng cách ăn chay. Năm 2008, khi Jobs thực hiện phẫu thuật, Powell bắt đầu đưa cá và một số protein khác vào bữa ăn của Steve Jobs nhưng lúc đó sức khoẻ ông đã yếu đi và ông sút cân khá nhiều. Dù thế, Steve Jobs vẫn yêu cầu đầu bếp của mình những món chay.

