Thiết kế cuối cùng của iPhone 12 xuất hiện?

Một số thông tin cho biết là mẫu iPhone 12 Pro Max sẽ có độ dày 7,4 mm. Tức mỏng hơn khoảng 10% so với iPhone 11 Pro Max 8,1 mm. Mặt trước của iPhone 12 dự kiến sẽ trông gần giống với iPhone 11. Tuy nhiên, có sự thay đổi: cụm màu đen chắn ngang phần phía trên của màn hình sẽ nhỏ hơn (Hay còn gọi là notch). Trong video của YouTuber MKBHD đã cung cấp một trong những hình ảnh rõ ràng nhất cho thiết kế iPhone 12 cùng 3 kích thước khác nhau. Anh cũng mô phỏng iOS 14 sẽ trông ra sao trên iPhone 12 mới có thiết kế tương tự như iPhone 4. Các báo cáo cho thấy Apple sẽ thay đổi dòng sản phẩm một chút trong năm nay so với iPhone 11. Đây là những gì chúng ta biết cho đến nay: 1 mẫu iPhone 12 màn hình OLED 5,4 inch (iPhone 12); 2 mẫu có màn hình OLED 6,1 inch (iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro) và 1 mẫu màn hình OLED 6,7 inch (iPhone 12 Pro Max). Mẫu iPhone 12 sẽ có chiều cao tương đương iPhone SE và iPhone 8, trong khi phiên bản iPhone 12 Max và 12 Pro sẽ bằng với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Riêng iPhone 12 Pro Max sẽ cao hơn một chút so với iPhone 11 Pro Max. iPhone 12 sở hữu các thông số và tính năng mạnh mẽ như màn hình OLED XDR 6,7 inch, tần số 120 Hz, màu sắc sinh động hay viên pin lớn hơn. Nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ biến iPhone 12 quay trở lại các cạnh vuông giống như iPhone 4. iPhone năm nay được tiên đoán sẽ có màn hình ProMotion 120 Hz. iPhone từ trước đến nay được trang bị màn hình 60 Hz nhưng Apple đã giới thiệu tần số quét mới 120 Hz cho dòng iPad vào năm 2017. Với việc trang bị màn hình với tần số quét gấp đôi sẽ cải thiện đáng kể khả năng phản hồi của trải nghiệm người dùng khi dùng ngón tay chạm trên màn hình.

