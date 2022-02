Thiên hà chứa Trái Đất là một "quái vật thích ăn thịt đồng loại"

Nhóm khoa học đến từ Viện Thiên văn học Max Planck (Đức) đã sử dựng dữ liệu từ tàu vũ trụ lập bản đồ thiên hà Gaia của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu) tìm ra dấu vết của "nạn nhân" bị Milky Way nuốt chửng. "Nạn nhân" mới được phát hiện là một thiên hà được đặt tên là Pontus. Tất cả những gì còn lại của nó là các mảnh "hóa thạch vũ trụ" đang trôi dạt trong vầng hào quang của Milky Way, tức vùng mở rộng bên ngoài đĩa chính của thiên hà. Theo tiến sĩ Khyati Malhan, tác giả chính của nghiên cứu, khi một thiên hà ngoại lai rơi vào Milky Way, một lực hấp dẫn lớn sẽ xé nó thành một dòng sao rộng lớn kéo ra đến tận vầng hào quang. Các nhà khoa học đã xem xét tổng cộng 170 cụm sao cầu, 41 dòng sao và 46 vệ tinh của Milky Way và nhận thấy 25% trong số các vật thể này thuộc về 6 nhóm riêng biệt, đại diện cho 6 lần hợp nhất, tất nhiên là "quái vật" Milky Way sẽ đóng vai trò "kẻ ăn thịt". Trong đó lần sáp nhập thứ 6 là một sự kiện chưa từng được xác định. Đó chính là thiên hà Pontus, bị nuốt khoảng 8-10 tỉ năm và vẫn chưa hoàn toàn bị Milky Way nghiền nát. Vì vậy thay vì các ngôi sao bị rải rác khắp nơi thì vẫn còn các phần khá lớn, tụ lại ở một số vùng trong vầng hào quang thiên hà. Sự kiện nuốt thiên hà được xác định gần nhất là thiên hà Sagittarius, từng được biết đến trước đây, rơi vào Milky Way khoảng 5-6 tỉ năm trước. Thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) từng được nhiều nghiên cứu chứng minh là một "quái vật" đã nuốt ít nhất 16 thiên hà khác để đạt được kích thước khổng lồ ngày nay. Milky Way là một thiên hà xoắn ốc với khoảng 300 tỉ ngôi sao trong đó. Thiên hà Milky Way nặng gấp 210 tỉ lần mặt trời của chúng ta. Trong khi đó, khối lượng mặt trời lại gấp 333.000 lần Trái đất. Andromeda là thiên hà gần Milky Way nhất là với kích thước lớn hơn và chứa đến 1.000 tỉ ngôi sao. Các nhà khoa học đã dùng những kính thiên văn cực mạnh để quan sát Andromeda. Xét về tổng thể, quầng sao của Andromeda phức tạp hơn nhiều, cho thấy nó đã từng nuốt nhiều thiên hà khác hơn Milky Way. Trong tương lai, 2 quái vật vũ trụ to lớn này sẽ có một trận chiến khốc liệt để hợp nhất thành một thiên hà khổng lồ. Điều đó có thể đồng nghĩa với sự thay đổi, có thể là tốt, có thể là sự hủy diệt lên vô số hệ hành tinh trong Milky Way. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

