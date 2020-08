Thế giới từng là thời đại của điện thoại tí hon... siêu đáng yêu

Mặc dù hơi cồng kềnh với kích thước 109x46x10,2mm nhưng trọng lượng của UTStarcom Slice chỉ 65g. UTStarcom Slice là đại diện điển hình của những chiếc điện thoại đơn giản nhưng hữu dụng. CellWatch M500 Watch Phone có thể được coi là thủy tổ của những chiếc smartwatch ngày nay. Với những người thích những mẫu điện thoại kích thước nhỏ, M500 là một ứng cử viên sáng giá bởi nó có hầu hết các chức năng của một chiếc điện thoại và còn có thể đeo tay như một chiếc đồng hồ. Haier Elegance đã từng là mẫu điện thoại giữ danh hiệu điện thoại nhỏ nhất thế giới trước khi Modu Mobile xuất hiện với trọng lượng chỉ 64g, "số đo ba vòng" 91x53x18mm. Modu Mobile được sách kỷ lục Guinness xác nhận là điện thoại nhỏ nhất thế giới vào năm 2013. Dù có kích thước nhỏ bé nhưng Modu Mobile có thể thực hiện tất cả các chức năng của một mẫu điện thoại như gọi điện, nhắn tin, chơi nhạc MP3 và chụp ảnh. Dù không mang danh hiệu điện thoại di động nhỏ nhất thế giới nhưng Samsung SGH-E888 chiếm lĩnh trái tim của rất nhiều fan hâm một điện thoại kích thước nhỏ trên thế giới. Máy thậm chí còn có camera xoay để người dùng chụp ảnh, quay video. LG Migo phù hợp hoàn hảo với những người tìm kiếm một chiếc điện thoại nhỏ, kì quặc nhưng đầy đủ chức năng. Trông như đồ chơi trẻ em với trọng lượng dưới 70g nhưng Migo có đủ chức năng cần thiết của một chiếc điện thoại. Kích thước chính xác của chiếc điện thoại BMW Key Fob Phone3 này không được xác định nhưng nó chỉ to ngang một chiếc chìa khóa ô tô. Chiếc điện thoại này rất được các tù nhân Vương quốc Anh ưa chuộng. WX06A chỉ được bán tại Nhật Bản và chiếm giữ danh hiệu chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới trong một thời gian dài, chỉ với kích thước 32x70x10,7mm và trọng lượng 32g. Do kích thước rất nhỏ nên điện thoại này không có camera và thời gian đàm thoại chỉ ở mức 2 giờ. Trong khi những mẫu điện thoại tí hon ở trên không phổ biến và rất khó tim thì NEC N930 lại được bán trên toàn thế giới. So với Modu Mobile, N930 có vẻ hơi lớn nhưng nó vẫn được gọi là tí hon với kích thước 85,5x54x11,9mm và trọng lượng chỉ 72g. Đương nhiên, NEC N930 có hầu hết các tính năng mà một chiếc điện thoại điển hình cần có. Xun Chi 138 gần đánh bại Modu Mobile với trọng lượng chỉ 55g. Thậm chí máy còn có màn hình cảm ứng với khả năng nhận diện chữ viết tay. Do kích thước quá nhỏ nên công nghệ nhận diện chữ viết tay rất quan trọng. Xun Chi 138 chỉ được bán tại Trung Quốc và bán rất chạy. Máy có các tính năng của một smartphone như phát nhạc, chụp ảnh và quay video. Đứng đầu danh sách này chính là Zanco Tity T1, điện thoại có kích thước nhỏ nhất và trọng lượng nhẹ nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Chiếc điện thoại này thật ra là một dự án trên trang Kickstarter, trang web kêu gọi vốn hàng đầu thế giới. Mặc dù có kích thước 46,7 x 21 x 12mm, trọng lượng vỏn vẹn 13 g nhưng Zanco Tiny T1 vẫn được trang bị màn hình OLED, hỗ trợ Bluetooth cùng bộ nhớ trong cực khủng lên đến 32 GB. Với việc trang bị viên pin có dung lượng 200 mAh, điện thoại Zanco Tiny T1 cho thời lượng đàm thoại 180 phút và thời lượng chờ là 3 ngày. Vì là dòng điện thoại dùng để sơ cua nên thiết bị chỉ tích hợp khe sim 2G, hỗ trợ lưu tối đa 300 danh bạ, hiểu thị 50 tin nhắn và 50 cuộc gọi gần nhất.

