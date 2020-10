Thế giới dậy sóng vì “ngôi sao ruồi đen” trên tóc ông Mike Pence

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris tham gia cuộc tranh luận diễn ra từ 19h đến 20h30 ngày 7/10 (khoảng 8h- 9h30 sáng 8/10, giờ Hà Nội) tại thành phố Salt Lake, bang Utah. Ngoài màn ''đấu khẩu'' gay cấn, điều khiến người ta chú ý trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ lần này lại là một ''vị khách không mời'' đặc biệt. Khoảnh khắc một con ruồi đen đậu phía bên trái đầu ông Pence đang là hình ảnh được lan truyền nhiều nhất trên mạng xã hội. Có vẻ như Phó Tổng thống Pence không hề nhận ra sự hiện diện của vị khách không mời mà đến này. Con ruồi đậu trên mái tóc màu bạch kim của Phó tổng thống Pence suốt hơn 2 phút và dường như đang chăm chú lắng nghe cuộc tranh luận căng thẳng. "Ngôi sao ruồi đen" lập tức nổi như cồn trên mạng xã hội. Người dùng mạng đăng tải bức ảnh con ruồi trên tóc ông Pence kèm teo những bình luận hóm hỉnh như: ''Con ruồi chính trị'', ''Hãy để chú ruồi lên tiếng'',... Không dừng lại ở đó, dân mạng thậm chí còn lập hẳn một tài khoản Twitter dành cho chú ruồi này mang tên "FlyOnMikePence". Hàng loạt bài đăng hài hước. "Xin chào nhé, ruồi xinh đẹp đậu trên tóc người đàn ông da trắng đây", "Tôi rất thích mái tóc của ông ấy" được đăng tải trên tài khoản này. Nhiều người đùa con ruồi này chính là con vật trước đó đậu lên mặt ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tranh luận tổng thống với Trump hồi năm 2016. Loạt ảnh chế hài hước được chia sẻ về vụ việc. Một tài khoản khác ''giả danh'' chú ruồi ngôi sao có tên @Pence'sFly chia sẻ: "Cảm ơn vì sự quan tâm và lời cầu nguyện của mọi người. Tôi sẽ đi xét nghiệm COVID-19 vào ngày mai". Theo BBC, cụm từ "con ruồi" đã được tweet và retweet hơn 700.000 lần kể từ khi nó bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cũng hưởng ứng "trò đùa". Ông đăng bức ảnh cầm chiếc đập ruồi cùng lời kêu gọi "Hãy đóng góp 5 USD để giúp chiến dịch thành công", hút tới hơn 700.000 lượt thích. Ngay sau đó, cửa hàng bán sản phẩm ủng hộ chiến dịch cho ông Biden bắt đầu rao bán vỉ đập ruồi. Chiếc vỉ này in dòng chữ "Truth over flies" (Tạm dịch: Sự thật chết ruồi) ở tay cầm và có giá 10 USD. Vài giờ sau đó, một phát ngôn viên của chiến dịch cho biết gần 35.000 vỉ đập ruồi đã được bán ra. Những người bán hàng trên Etsy cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng này, tung ra nhiều mẫu áo phông in dòng chữ "ruồi sẽ bỏ phiếu" và "sự thật qua những con ruồi" bên cạnh logo Biden - Harris. Gay cấn cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ | THDT

