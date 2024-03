Thất kinh phát hiện 'quái vật' trong ống thoát nước đầy bùn đất

Ban đầu, nhóm công nhân nghĩ rằng họ đã phát hiện ra một con cóc, nhưng sau đó họ nhìn thấy hai đôi mắt lóe sáng và nhận ra đó là một con cá sấu "quái vật" to lớn. Các chuyên gia tin rằng con cá sấu này có thể đã xâm nhập vào hệ thống thoát nước phức tạp của thành phố thông qua một trong những hồ nước mưa được sử dụng để ngăn ngừa lũ lụt trong cơn bão. May mắn thay, không có con người nào gặp phải con cá sấu này, và nhóm công nhân đã sử dụng một con robot trang bị máy ảnh để theo dõi và quản lý tình hình. Sự xuất hiện của con cá sấu này gợi nhớ đến những câu chuyện kinh dị trong phim và cũng là một điểm cốt truyện trong bộ phim "Crawl" năm 2019. Điều này cũng khiến mọi người nhớ đến những sự kiện tương tự đã xảy ra ở New York, khi một số con cá sấu xuất hiện từ hệ thống thoát nước của thành phố. Trong khi con cá sấu là một phần của đời sống tự nhiên ở Florida, việc chúng xuất hiện trong môi trường đô thị vẫn khiến nhiều người bàng hoàng và lo lắng. Cá sấu được mô tả là sinh vật đáng sợ với khả năng tàn phá khủng khiếp, và khi đối diện với chúng, tỷ lệ sống sót gần như vô vọng. Cá sấu thuộc họ Crocodylidae và sống chủ yếu ở khu vực nhiệt đới trên toàn cầu, là một trong những loài bò sát lớn nhất và nguy hiểm nhất. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

