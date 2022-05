Thành phố bỗng ngập bọt trắng như mây, chuyên gia cảnh báo: "Tránh thật xa!"

Mới đây, những đám bọt trắng giống như đám mây trôi theo gió qua các đường phố và thành bãi trong khu phố Los Puentes ở Mosquera, cách thủ đô Bogotá của quốc gia Andean khoảng 12 km. Nhìn từ xa chúng tạo nên khung cảnh khá đẹp mắt, tuy nhiên các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo người dân tránh xa những đám bọt này bởi chúng vô cùng độc hại và hôi thối. Lớp bọt trắng độc hại khổng lồ được xác định đến từ một con sông gần thủ đô Bogotá của Colombia đã tràn vào thị trấn Mosquera, bao phủ các ngôi nhà, đường phố và các cơ sở kinh doanh. Nguyên nhân đã được xác định là do sự hiện diện của chất tẩy rửa gia dụng và các chất hóa học trong sông Balsilla và xả thải từ một khu công nghiệp. Mùi hôi thối khủng khiếp của nó khiến cho người dân thị trấn phải bỏ chạy, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Những trận mưa bão gần đây đã tạo ra những lớp bọt cao tới 26 feet bao trùm khắp mọi nơi. Luis Alejandro Camacho Botero, một chuyên gia về thủy lực môi trường tại Đại học Andes, cho biết bọt thường được tạo ra khi dòng sông hoặc cây cầu bị thu hẹp tạo ra sự nhiễu loạn trong nước bị ô nhiễm. Ông cho biết các vấn đề tương tự đang tồn tại dọc theo các con sông khác, bao gồm cả sông Bogota và cảnh báo chúng sẽ mang lại các vấn đề sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát. Các nhà chức trách môi trường địa phương cho biết bọt ô nhiễm vốn đã xuất hiện nhiều lần tại thị trấn trong vài năm qua. Tuy nhiên, quy mô của chúng đang tăng lên do người dân vẫn không ngừng đổ chất thải, hóa chất và chất tẩy rửa xuống sông. “Mùi thật kinh khủng. Và chúng tôi đã phải chống chọi với loại bọt này trong một thời gian dài. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Ai đó có thể ngã xuống lớp bọt đó và chúng tôi sẽ không thể tìm thấy họ", Luz Mariela Gómez, một quan chức thị trấn nói với các kênh truyền hình địa phương. Văn phòng thị trưởng Mosquera đã chia sẻ lên Twitter các bức ảnh về lớp bọt độc hại. Thị trưởng Gian Gerometta tuyên bố rằng ô nhiễm tích tụ một phần là do sự tắc nghẽn của các nhà máy trên sông. “Chúng tôi nhận thức được những rủi ro có thể phát sinh bởi hiện tượng này", ông Gerometta nhấn mạnh. Edwin García, giám đốc phòng thí nghiệm môi trường của vùng Cundinamarca, cho biết các nhà chức trách đang cố gắng theo dõi và giảm thiểu vấn đề và đã lắp đặt một nhà máy xử lý nước. Mời các bạn xem video: Người dân New Delhi, Ấn Độ thất vọng vì là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Nguồn: VTV

