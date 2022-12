Đêm nay (6/12) và rạng sáng mai (7/12) sẽ diễn ra 2 trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Maroc vs Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha sẽ đối đầu với một đội bóng châu Phi trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Tây Ban Nha thể hiện ấn tượng với những chiến thắng quan trọng để có tấm vé đi tiếp khi nằm trong bảng đấu "tử thần" cùng Nhật Bản, Đức, Costa Rica. Trong khi đó, khi bắt đầu giải đấu, Maroc bị đánh giá thấp hơn trong bảng đấu có Croatia, Bỉ, Canada. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã tạo ra bất ngờ lớn tại bảng F. Maroc đã chứng minh khả năng với những chiến thắng ấn tượng trước Canada và Bỉ để có vị trí đầu bảng G, giành tấm vé đi tiếp. Cuộc đối đầu giữa Maroc vs Tây Ban Nha tiếp tục hứa hẹn nhiều bất ngờ. Trước trận đấu Maroc vs Tây Ban Nha, nhà tiên tri động vật là thần rùa dự đoán chiến thắng nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, đại bàng Romeo trổ tài dự đoán bóng đá với kết quả cuối cùng đội tuyển Maroc sẽ chiến thắng.Bồ Đào Nha sớm đã có tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 với 2 chiến thắng trước đội tuyển Ghana và Uruguay. Họ chỉ để thua Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng mang tính thủ tục với Ronaldo cùng các đồng đội. Trong khi đó, nhìn lại 3 trận đấu đã qua của Thụy Sĩ, họ chỉ có 1 trận chơi bị động trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Brazil. Hai trận đấu trước Serbia vs Cameroon, đội tuyển Thụy Sĩ chơi rất hay, có cho mình 2 chiến thắng và 6 điểm trọn vẹn. Có cùng điểm số với Brazil nhưng kém về hiệu số nên Thụy Sĩ đứng ở vị trí thứ 2 bảng G. Đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Thụy Sĩ hoàn toàn tự tin với lối chơi được đánh giá là cực kỳ khó chịu, gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ. Trước trận đấu Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về đội tuyển Bồ Đào Nha. Thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Đại bàng Romeo là "nhà tiên tri" từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga, Copa America 2021. >>>Xem thêm video: Mừng chiến thắng lớn tại World Cup, Iran ân xá hơn 700 tù nhân. Nguồn: Tri thức & Cuộc sống.

