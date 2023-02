Té ngửa với những sự thật ngẫu nhiên trong cuộc sống ít người biết

1. Tôm hùm từng là thức ăn trong tù: Là một trong những nguyên liệu đắt đỏ thường dùng trong các nhà hàng cao cấp, ít ai biết tôm hùm lại từng là món ăn dành cho các tù nhân. Quả thực là như vậy, vào những năm 1880, số lượng tôm hùm dư thừa đến mức chúng bao phủ các bãi biển của Thuộc địa Vịnh Massachusetts, Mỹ. Do vậy, nó có giá cả phải chăng và được gọi là "protein dành cho người nghèo" cũng như là thực phẩm được nhà tù lựa chọn cho các phạm nhân của họ. 2. Có một sự thật ngẫu nhiên là đỉnh núi Everest vẫn còn đang phát triển và đang cao dần lên với tốc độ 4mm mỗi năm. 3. GPS không hề miễn phí như chúng ta thường nghĩ: Mỗi ngày khi di chuyển trên đường chúng ta vẫn thường sử dụng công nghệ GPS để định vị đường đi trên bản đồ hoàn toàn không mất phí, chỉ cần có Internet là được. Thế nhưng sự thật ít người biết rằng, GPS là một hệ thống định vị gồm 24 vệ tinh khổng lồ. Và để vận hành cũng như duy trì chúng, mỗi năm chính phủ Mỹ đã phải bỏ ra 750 triệu USD, tương đương với 2 triệu đô mỗi ngày. 4. Bạn có thể thấy các hiệu ứng còn lại của vụ nổ Big Bang trên TV: Một tỷ lệ nhỏ tĩnh điện mà chúng ta thấy trên TV là bức xạ còn sót lại từ Vụ nổ lớn. Nói cách khác, chúng ta đang xem một phần nhỏ của sự khai sáng vũ trụ. 5. Tại sao nước cam lại có vị đắng sau khi đánh răng? Kem đánh răng gây ảnh hưởng tới các hụ thể vị giác của chúng ta, ức chế khả năng cảm nhận vị ngọt, làm cho lưỡi nhạy cảm hơn với vị đắng. Điều này làm thay đổi tạm thời cách chúng ta cảm nhận vị thực phẩm. 6. Vì sao đáy chai Coca lồi lõm hơn chai nước suối? Đáy chai Coca có những phần lồi lõm được cho là để tăng sức mạnh của chai. Đây là điều cần thiết vì chai nhựa phải chịu được áp suất của khí gas trong nước Coca. Ngoài ra Coca thường được uống lạnh, khi nước lạnh hơn thể tích cũng thay đổi. Do đó thiết kế này nhằm chai không bị móp méo do thay đổi thể tích. 7. Khả năng bạn chết vì cá mập cắn còn thấp hơn việc bạn bọ một quả dừa rơi trúng đầu. Vậy là trái dừa còn nguy hiếm hơn cả cá mập? 8. Giường bừa bộn tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn: Theo một nghiên cứu mới từ Đại học Kingston, việc để ga trải giường bừa bãi trên đệm có thể giết chết khoảng 1,5 triệu con ve bụi, qua đó bảo vệ sức khỏe của chúng ta tốt hơn so với việc gập gọn chăn màn sau khi ngủ dậy. 9. Mắt của đà điểu trưởng thành có kích thước gần bằng một quả bóng bi-da, to hơn cả não của nó. Đây là một trong những sự thật khó tin trên thế giới. >>>Xem thêm video: Những sự thật thú vị về dấu vân tay ít người biết. Nguồn: Kienthucnet.

