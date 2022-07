Tận mục xác ướp Ai Cập 2.7000 tuổi, lộ bí mật giật mình

Bằng phương pháp chụp X-quang, nhóm khoa học gia từ Đại học New Jersey - Mỹ, Đại học Alacá - Tây Ban Nha và Đại học Mỹ ở Cairo - Ai Cập đã khám phá ra một điều gần như là không tưởng. Cụ thể, họ đã cố gắng chụp X-quang một xác ướp Ai Cập đã 2.700 năm tuổi và đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này. Vai của cô bị co lại về một phía, đầu cũng như bị ép lại về phía hướng đó. Cánh tay phải của cô vẫn duỗi dài dọc theo cơ thể, nhưng cánh tay trái uống cong kỳ dị, khuỷu tay gập lại quá mức, trong khi bàn chân trái cũng vặn vẹo khác thường. Đây là điều vô cùng bất thường vì việc ướp xác được người Ai Cập dành riêng cho những quý tộc hàng đầu và được thực hiện trong một nghi lễ hết sức công phu, chỉn chu, trong đó thi hài được chăm sóc kỹ lưỡng từng chút một, nhất là tư thế chết. Có thể thấy những người mai táng đã không thể khiến người phụ nữ bí ẩn - có thể là một cô gái mới 25 tuổi, mà cũng có thể là một phụ nữ trung niên đã 40 tuổi - an nghỉ trong tư thế đẹp. Sau khi kiểm tra, các nhà khoa học phát hiện ra rằng đây phải là bằng chứng đầu tiên về đột quỵ do thiếu máu não cục bộ đầu tiên ở người Ai Cập. Theo tiến sĩ Salima Ikram từ Đại học Mỹ ở Cairo, đại diện nhóm nghiên cứu, cô gái bị đột quỵ khi còn rất trẻ và được cứu sống, nhưng đã bị tàn tật nặng ở nửa thân bên trái. Những người thân đã chăm sóc và giúp cô sống thêm nhiều năm trước khi qua đời, mà tình trạng co gập không cứu vãn được có thể là bằng chứng. Trong lớp băng quấn cũng có một đôi gậy sau lưng xác ướp, cho thấy những người ướp xác đã nỗ lực hết mức để chỉnh sửa vị trí đầu và ngực của cô, giúp cô nằm thẳng hơn khi còn sống. Một thanh gỗ khác hình dạng chiếc nạng cũng được đặt cạnh thi thể, có lẽ để cô sử dụng khi đi qua thế giới bên kia. Xác ướp này được cho là thuộc về Vương triều thứ 25 của Ai Cập cổ đại. Cô được Phái bộ Khảo cổ Tây Ban Nha khai quật 2 thập kỷ trước tại nghĩa trang cổ Dra Abu el-Naga của Ai Cập. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

