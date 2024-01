Tận mục bộ da rắn khổng lồ mới phát hiện trên núi Cấm

Vào ngày 11/1, anh V. Sơn (ngụ ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, An Giang) cho biết, anh đã phát hiện bộ da rắn dài hơn 2m trong vườn rừng của gia đình trên núi Cấm. Ảnh: Công thương. Theo lời kể của anh V. Sơn, bộ da rắn khổng lồ được anh tìm thấy vào sáng ngày 8/1 khi phát hoang, dọn cỏ vườn. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện một bộ da rắn có kích thước lớn như vậy. Ảnh: Công thương. Anh V. Sơn cho hay vườn rừng của gia đình trên núi Cấm rộng hơn 9.000 m2, chủ yếu trồng xoài, me. Trong 2 ngày từ ngày 6 - 7/1, anh có lên vườn nhưng không phát hiện bộ da rắn. Ảnh: Công thương. Vì vậy, anh V. Sơn suy đoán một con rắn đã lột da vào đêm ngày 7/1. Do đó, anh mới tìm thấy bộ da rắn mà con vật này để lại vào sáng hôm sau. Ảnh: Công thương. Căn cứ vào bộ da rắn, anh V. Sơn phỏng đoán nó có thể thuộc về một con rắn hổ mây (hay còn gọi hổ mang chúa). Nếu đó thực sự là rắn hổ mây thì đây là cá thể động vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên được giới chức trách nỗ lực bảo tồn. Ảnh: Công thương. Hổ mang chúa là loài rắn thuộc họ Elapidae, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài này được liệt kê tại phụ lục II trong Công ước quốc tế về động vật hoang dã nguy cấp (CITES), thuộc loại độc nhất thế giới. Ảnh: Vietnamnet. Mời độc giả xem video: Rắn hổ mang ngoan ngoãn để khỉ chơi đùa như một món đồ chơi.

