Tại sao giới khoa học lo ngay ngáy trước siêu đám Laniakea vũ trụ?

Siêu đám thiên hà hay siêu thiên hà, cụm thiên hà, hay siêu quần thiên hà (tiếng Anh: Superclusters) là hệ thống gồm các thiên hà, quần tụ thiên hà, có các dây, các mạng, liên kết với nhau thành một hệ thống. Với kích thước khổng lồ của siêu đám, các thành viên trong đó không phải liên kết ràng buộc với nhau bằng lực hấp dẫn.

Siêu đám Laniakea là siêu đám cao nhất của Dải Ngân hà, có đường kính 520 triệu năm ánh sáng và chứa khoảng 100.000 thiên hà. Tuy nhiên, tại sao các nhà khoa học lại cho rằng, cấu trúc này rất đáng sợ? Cấp độ trên của Hệ Mặt trời là Dải Ngân hà, còn Dải Ngân hà và thiên hà Tiên nữ là thành viên của Nhóm thiên hà Địa phương. Đường kính của Nhóm thiên hà địa phương có độ dài khoảng 10 triệu năm ánh sáng hoặc hơn. Tầng trên của Nhóm thiên hà địa phương là cụm thiên hà Xử Nữ, cũng được duy trì bởi lực hấp dẫn. Có hơn 1.300 thiên hà trong cụm thiên hà này. Với một nhóm lớn như vậy, đường kính của cụm thiên hà Xử Nữ vượt quá 65 triệu năm ánh sáng. Chúng ta tưởng sự tồn tại như Siêu đám Xử Nữ đã là cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ. Nhưng trên thực tế, Siêu đám Xử Nữ vốn đã rất to lớn trong mắt con người chỉ là một "nhánh" nhỏ của Siêu đám Laniakea. Theo tính toán của các nhà khoa học, có ít nhất 100.000 thiên hà trong siêu đám Laniakea và đường kính của nó lên tới 520 triệu năm ánh sáng. Hệ Mặt trời của chúng ta, vốn không dễ thấy cho lắm, lại càng giống một “ổ vi khuẩn” khi đặt lên đó, có thể thấy sự khủng khiếp của nó phải thể hiện ở sự “to lớn” ở một khía cạnh nào đó. Vì vậy, vì siêu đám Laniakea quá lớn, nó giống như một con quái thú khổng lồ ngủ đông trong vũ trụ. Theo quan sát của các nhà khoa học, vẫn còn rất nhiều công trình kiến trúc quy mô lớn trong vũ trụ, ví dụ như Vạn lý trường thành Wuxian-Beimian, được phát hiện vào năm 2013, kéo dài hơn 10 tỷ năm ánh sáng. Theo quan điểm này, siêu đám Laniakea có đường kính 520 triệu năm ánh sáng thực sự không phải là một khối khổng lồ. Tuy nhiên điều đáng sợ ở siêu đám Laniakea không nằm ở kích thước, bởi trong vũ trụ có rất nhiều cấu trúc lớn hơn nó. Điều thực sự đáng sợ là "nguồn khổng lồ" ở trung tâm của nó. Có một "lực hút khổng lồ" ở trọng tâm của siêu đám Laniakea và Anh chàng này đã và đang thu hút các thiên hà lân cận về phía nó, và tất nhiên Dải Ngân hà trong Nhóm Địa phương không thể thoát ra được. Vì vậy đừng nghĩ rằng Hệ Mặt trời chỉ quay quanh Dải Ngân hà ở một vị trí cố định, thực tế là do ảnh hưởng của lực hút khổng lồ nên Dải Ngân hà đang tiến tới, hay chạy loạn xạ là do tốc độ của Dải Ngân hà có thể đạt khoảng 600km/giây. Với lực hấp dẫn khổng lồ như vậy, lực hút khổng lồ thậm chí còn đáng sợ hơn một "lỗ đen" trong mắt một số nhà khoa học. Bởi vì sức mạnh hiện tại của nó đã thực sự vượt qua sức mạnh của một lỗ đen, và nó có thể kéo rất nhiều thiên hà khổng lồ lại gần chính nó. Trong trường hợp này, nhiều người không khỏi lo sợ về lực hút khổng lồ chưa nhìn thấy toàn cảnh này, cho rằng dưới tác động của nó, thiên hà chúng ta đang ở sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

