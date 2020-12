Streamer Thảo Nari thừa nhận “dao kéo” để trở nên xinh đẹp hơn

Trên livestream của mình, Thảo Nari đã không ngần ngại chia sẻ mình đã tìm đến biện pháp "dao kéo" để giúp bản thân thêm phần xinh xắn và tự tin. Chia sẻ về quá trình "nâng cấp sắc đẹp" của mình, Thảo Nari cho biết bản thân thường lo lắng về phần bắp tay có nhiều mỡ thừa của mình. Vì sự lo lắng đó mà cô nàng cảm thấy tự ti, thường xuyên mặc trang phục che đi bắp tay hoặc hạn chế chụp ảnh khoe trọn đôi tay của mình. Tuy nhiên sau khi được bạn bè khuyên nhủ và tự tìm hiểu, Thảo Nari đã lấy hết can đảm để thực hiện hút mỡ ở bắp tay. Chia sẻ nhanh về trải nghiệm thực hiện cuộc tiểu phẫu thẩm mỹ của mình, nữ streamer cho biết trước khi làm thì cũng khá là lo lắng do đây là lần đầu nhưng lúc làm xong thì chẳng thấy đau đớn gì cả. Tuy nhiên vẫn để lại sẹo nhỏ. Chỉ 1 ngày sau cuộc tiểu phẫu, cô nàng đã có thể xem tivi, ăn uống, làm việc nhà và livestream bình thường mà chẳng cần tịnh dưỡng. Giờ đây Thảo Nari hoàn toàn tự tin với đôi tay thon thả như mơ ước của mình. Các fan hâm mộ cũng hoàn toàn ủng hộ việc thẩm mĩ của cô nàng vì nó giúp Thảo Nari trở nên xinh xắn, thon gọn hơn nhiều. Thảo Nari là một trong những nữ streamer hot nhất nhì làng Liên Quân Mobile với hơn 937.000 người theo dõi trên fanpage. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp kiểu thuần khiết với đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn như sứ Cô nàng là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Hiện tại, Thảo Nari đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn viên, mẫu ảnh, streamer. Thảo Nari sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Cô trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính và là hot girl ăn mặc rất kín đáo nhất nhì trong làng streamer Việt Nam.

Trên livestream của mình, Thảo Nari đã không ngần ngại chia sẻ mình đã tìm đến biện pháp "dao kéo" để giúp bản thân thêm phần xinh xắn và tự tin. Chia sẻ về quá trình "nâng cấp sắc đẹp" của mình, Thảo Nari cho biết bản thân thường lo lắng về phần bắp tay có nhiều mỡ thừa của mình. Vì sự lo lắng đó mà cô nàng cảm thấy tự ti, thường xuyên mặc trang phục che đi bắp tay hoặc hạn chế chụp ảnh khoe trọn đôi tay của mình. Tuy nhiên sau khi được bạn bè khuyên nhủ và tự tìm hiểu, Thảo Nari đã lấy hết can đảm để thực hiện hút mỡ ở bắp tay. Chia sẻ nhanh về trải nghiệm thực hiện cuộc tiểu phẫu thẩm mỹ của mình, nữ streamer cho biết trước khi làm thì cũng khá là lo lắng do đây là lần đầu nhưng lúc làm xong thì chẳng thấy đau đớn gì cả. Tuy nhiên vẫn để lại sẹo nhỏ. Chỉ 1 ngày sau cuộc tiểu phẫu, cô nàng đã có thể xem tivi, ăn uống, làm việc nhà và livestream bình thường mà chẳng cần tịnh dưỡng. Giờ đây Thảo Nari hoàn toàn tự tin với đôi tay thon thả như mơ ước của mình. Các fan hâm mộ cũng hoàn toàn ủng hộ việc thẩm mĩ của cô nàng vì nó giúp Thảo Nari trở nên xinh xắn, thon gọn hơn nhiều. Thảo Nari là một trong những nữ streamer hot nhất nhì làng Liên Quân Mobile với hơn 937.000 người theo dõi trên fanpage. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp kiểu thuần khiết với đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn như sứ Cô nàng là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Hiện tại, Thảo Nari đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn viên, mẫu ảnh, streamer. Thảo Nari sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Cô trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính và là hot girl ăn mặc rất kín đáo nhất nhì trong làng streamer Việt Nam.