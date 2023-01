Sốt xình xịch chính phủ Mỹ ghi nhận hơn 500 báo cáo về UFO

Báo cáo năm 2022 của Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) cho biết thêm 247 “hiện tượng dị thường không xác định” (UAP) - cách gọi chính thức của quân đội Mỹ về UFO - đã được ghi nhận từ tháng 6/2021, AFP đưa tin. Báo cáo đầu tiên về UAP đã được đệ trình lên Quốc hội Mỹ vào tháng 6/2021, trong đó xem xét 144 lần phi công quân đội Mỹ nhìn thấy các hiện tượng dị thường trên không từ năm 2004, hầu hết trong số đó được ghi lại bằng nhiều công cụ. Ngoài ra, báo cáo cho biết 119 UAP khác bị chôn vùi trong các hồ sơ cũ từ 17 năm qua đã được lật lại, nâng tổng số hiện tượng dị thường cần xem xét trong năm 2022 là 510. Hầu hết ghi nhận mới về UAP đến từ phi công của lực lượng hải quân và không quân Mỹ. Trong số đó, gần 200 UAP đã được giải thích không kỹ càng. Chúng có thể là bóng bay, thiết bị không người lái, chim, sự kiện thời tiết và túi nhựa bay. 310 trường hợp còn lại vẫn chưa được giải thích theo tài liệu của DNI. Việc cơ quan tình báo Mỹ và NASA ghi nhận, điều tra về UAP không phải vì lo ngại người ngoài hành tinh, mà để đề phòng khả năng các quốc gia đối thủ thăm dò. “UAP tiếp tục là mối nguy hiểm đối với an toàn chuyến bay và có thể là mối đe dọa về việc đối thủ thu thập dữ liệu”, báo cáo viết. Trong số trường hợp chưa giải thích được, báo cáo cho biết chúng có thể xuất phát từ hiện tượng thời tiết, cảm biến bị lỗi hoặc phân tích sai của con người. Báo cáo được đưa ra sau nhiều năm Quốc hội Mỹ gây áp lực đối với quân đội và cộng đồng tình báo về việc xem xét nghiêm túc các vật thể bay không xác định 9 (UFO). Quân đội Mỹ lo ngại một số UAP do phi công quân đội phát hiện trong quá khứ có thể là công nghệ của các đối thủ chiến lược mà khoa học Mỹ chưa biết. Lầu Năm Góc trước đây gọi chúng là các “hiện tượng trên không không xác định”, nhưng hiện đã đổi thành “hiện tượng dị thường không xác định” để bao gồm các lĩnh vực hàng không, không gian và hàng hải. Vào năm 2020, Lầu Năm Góc công bố một đoạn video do các phi công hải quân quay lại mà đến nay vẫn không thể giải thích được, cho thấy các vật thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, quay tròn và biến mất một cách bí ẩn. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết: “Chúng tôi nghiêm túc xem xét báo cáo về các vụ xâm nhập vào không gian, vùng đất, vùng biển hoặc vùng trời của chúng tôi và kiểm tra từng trường hợp”. Cách đây không lâu, Australia đã công bố tài liệu mật về UFO “giấu nhẹm” suốt 30 năm qua. Các tài liệu mật cho thấy hai trực thăng của Lực lượng không quân Australia (RAAF) từng bị đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất khi hình ảnh về vật thể bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên radar. Trong vụ cảnh báo Sydney, các tài liệu được đề là “tài liệu mật” nói về chiến dịch “Chạm trán gần” được thực hiện bởi Đơn vị báo cáo và kiểm soát số 3 của Căn cứ RAAF tại Williamtown gần Newcatsle vào ngày 30/6/1983 để truy tìm UFO sau khi có thông tin UFO xuất hiện ở Mascot. Các cán bộ kiểm soát không lưu tại trung tâm Mascot khẳng định UFO được bắt gặp nhiều nhất ở khoảng cách 70 - 150 hải lý ở phía bắc Sydney với “tốc độ lên tới khoảng 1100 - 6500km/h ở độ cao lớn”. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

Báo cáo năm 2022 của Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) cho biết thêm 247 “hiện tượng dị thường không xác định” (UAP) - cách gọi chính thức của quân đội Mỹ về UFO - đã được ghi nhận từ tháng 6/2021, AFP đưa tin. Báo cáo đầu tiên về UAP đã được đệ trình lên Quốc hội Mỹ vào tháng 6/2021, trong đó xem xét 144 lần phi công quân đội Mỹ nhìn thấy các hiện tượng dị thường trên không từ năm 2004, hầu hết trong số đó được ghi lại bằng nhiều công cụ. Ngoài ra, báo cáo cho biết 119 UAP khác bị chôn vùi trong các hồ sơ cũ từ 17 năm qua đã được lật lại, nâng tổng số hiện tượng dị thường cần xem xét trong năm 2022 là 510. Hầu hết ghi nhận mới về UAP đến từ phi công của lực lượng hải quân và không quân Mỹ . Trong số đó, gần 200 UAP đã được giải thích không kỹ càng. Chúng có thể là bóng bay, thiết bị không người lái, chim, sự kiện thời tiết và túi nhựa bay. 310 trường hợp còn lại vẫn chưa được giải thích theo tài liệu của DNI. Việc cơ quan tình báo Mỹ và NASA ghi nhận, điều tra về UAP không phải vì lo ngại người ngoài hành tinh, mà để đề phòng khả năng các quốc gia đối thủ thăm dò. “UAP tiếp tục là mối nguy hiểm đối với an toàn chuyến bay và có thể là mối đe dọa về việc đối thủ thu thập dữ liệu”, báo cáo viết. Trong số trường hợp chưa giải thích được, báo cáo cho biết chúng có thể xuất phát từ hiện tượng thời tiết, cảm biến bị lỗi hoặc phân tích sai của con người. Báo cáo được đưa ra sau nhiều năm Quốc hội Mỹ gây áp lực đối với quân đội và cộng đồng tình báo về việc xem xét nghiêm túc các vật thể bay không xác định 9 (UFO). Quân đội Mỹ lo ngại một số UAP do phi công quân đội phát hiện trong quá khứ có thể là công nghệ của các đối thủ chiến lược mà khoa học Mỹ chưa biết. Lầu Năm Góc trước đây gọi chúng là các “hiện tượng trên không không xác định”, nhưng hiện đã đổi thành “hiện tượng dị thường không xác định” để bao gồm các lĩnh vực hàng không, không gian và hàng hải. Vào năm 2020, Lầu Năm Góc công bố một đoạn video do các phi công hải quân quay lại mà đến nay vẫn không thể giải thích được, cho thấy các vật thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, quay tròn và biến mất một cách bí ẩn. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết: “Chúng tôi nghiêm túc xem xét báo cáo về các vụ xâm nhập vào không gian, vùng đất, vùng biển hoặc vùng trời của chúng tôi và kiểm tra từng trường hợp”. Cách đây không lâu, Australia đã công bố tài liệu mật về UFO “giấu nhẹm” suốt 30 năm qua. Các tài liệu mật cho thấy hai trực thăng của Lực lượng không quân Australia (RAAF) từng bị đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất khi hình ảnh về vật thể bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên radar. Trong vụ cảnh báo Sydney, các tài liệu được đề là “tài liệu mật” nói về chiến dịch “Chạm trán gần” được thực hiện bởi Đơn vị báo cáo và kiểm soát số 3 của Căn cứ RAAF tại Williamtown gần Newcatsle vào ngày 30/6/1983 để truy tìm UFO sau khi có thông tin UFO xuất hiện ở Mascot. Các cán bộ kiểm soát không lưu tại trung tâm Mascot khẳng định UFO được bắt gặp nhiều nhất ở khoảng cách 70 - 150 hải lý ở phía bắc Sydney với “tốc độ lên tới khoảng 1100 - 6500km/h ở độ cao lớn”. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).