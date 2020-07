Sơn Tùng M-TP đe dọa vị trí BlackPink khi đạt thành tích khủng

Sau thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng M-TP mới đây đã chính thức trở lại với trailer ca khúc mới có tên ''Có chắc yêu là đây''. Đoạn clip vỏn vẹn 40 giây nhanh chóng đạt thành tích khủng không chỉ tại Việt Nam mà còn xuất hiện trên khắp thế giới. Hiện tại trailer ''Có chắc yêu là đây'' đã chứng tỏ sức nóng với 4,7 triệu lượt xem cùng 508 nghìn lượt xem trên Youtube - một kỷ lục mới trong bộ sưu tập những con số khủng của Sơn Tùng M-TP. Trong top thịnh hành tại Việt Nam (Trending) đoạn video leo lên Top 2, hứa hẹn ''soán ngôi'' How you like that của BlackPink. Ở thời điểm hiện tại, Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP hiện còn đứng top trending trên YouTube tại nhiều quốc gia khác. Cụ thể theo thống kê của Kworb, đây là video được nhiều người xem thứ 15 trên thế giới trong 24 giờ đầu ra mắt. Không dừng lại ở đó, trailer tiếp tục vươn đến con số đáng mơ ước tại các thị trường âm nhạc lớn thế giới: Top 11 trending tại Canada, Top 40 trending tại Mỹ, Top 36 trending tại Hàn Quốc, Top 44 trending tại Đài Loan. Những con số ''biết nói'' này cho thấy sức hút khủng của Sơn Tùng M-TP sau sự kết hợp đỉnh cao với rapper nổi tiếng Snoop Dogs với ''Hãy trao cho anh''. Để lọt được vào top trending của YouTube, các video có các yếu tố hấp dẫn với mọi đối tượng người xem, không có các yếu tố câu view, gây hiểu lầm, nội dung ấn tượng và có vẻ như trailer ''Có chắc yêu là đây'' của Sơn Tùng M-TP đang làm được điều ấy. Trước đó, khi Sơn Tùng ra mắt MV "Hãy Trao Cho Anh" vào tháng 7/2019, anh cũng đã vươn đến Top #1 trending Hàn Quốc, #3 Canada và #8 Mỹ,... Có thể thấy lượng fan quốc tế của Sơn Tùng tại các quốc gia này vô cùng đông đảo và cũng "bừng bừng khí thế" không hề kém cạnh Sky trong nước.

Nghệ sĩ có MV đạt top 1 trending nhanh nhất Việt Nam là ai? | Saostar

Sau thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng M-TP mới đây đã chính thức trở lại với trailer ca khúc mới có tên ''Có chắc yêu là đây''. Đoạn clip vỏn vẹn 40 giây nhanh chóng đạt thành tích khủng không chỉ tại Việt Nam mà còn xuất hiện trên khắp thế giới. Hiện tại trailer ''Có chắc yêu là đây'' đã chứng tỏ sức nóng với 4,7 triệu lượt xem cùng 508 nghìn lượt xem trên Youtube - một kỷ lục mới trong bộ sưu tập những con số khủng của Sơn Tùng M-TP. Trong top thịnh hành tại Việt Nam (Trending) đoạn video leo lên Top 2, hứa hẹn ''soán ngôi'' How you like that của BlackPink. Ở thời điểm hiện tại, Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP hiện còn đứng top trending trên YouTube tại nhiều quốc gia khác. Cụ thể theo thống kê của Kworb, đây là video được nhiều người xem thứ 15 trên thế giới trong 24 giờ đầu ra mắt. Không dừng lại ở đó, trailer tiếp tục vươn đến con số đáng mơ ước tại các thị trường âm nhạc lớn thế giới: Top 11 trending tại Canada, Top 40 trending tại Mỹ, Top 36 trending tại Hàn Quốc, Top 44 trending tại Đài Loan. Những con số ''biết nói'' này cho thấy sức hút khủng của Sơn Tùng M-TP sau sự kết hợp đỉnh cao với rapper nổi tiếng Snoop Dogs với ''Hãy trao cho anh''. Để lọt được vào top trending của YouTube, các video có các yếu tố hấp dẫn với mọi đối tượng người xem, không có các yếu tố câu view, gây hiểu lầm, nội dung ấn tượng và có vẻ như trailer ''Có chắc yêu là đây'' của Sơn Tùng M-TP đang làm được điều ấy. Trước đó, khi Sơn Tùng ra mắt MV "Hãy Trao Cho Anh" vào tháng 7/2019, anh cũng đã vươn đến Top #1 trending Hàn Quốc, #3 Canada và #8 Mỹ,... Có thể thấy lượng fan quốc tế của Sơn Tùng tại các quốc gia này vô cùng đông đảo và cũng "bừng bừng khí thế" không hề kém cạnh Sky trong nước.

Nghệ sĩ có MV đạt top 1 trending nhanh nhất Việt Nam là ai? | Saostar