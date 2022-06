Soi thứ kim loại xám hồng khiến các "gã khổng lồ" săn lùng ráo riết

Tesla và Volkswagen là hai trong những nhà sản xuất ô tô coi mangan là một kim loại đầy quyến rũ có thể làm cho cả pin và xe điện đủ giá cả phải chăng cho một người dùng bình dân. Tỷ phú Elon Musk (CEO của Tesla) khi tham dự lễ khai trương nhà máy Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg ở châu Âu đã phát biểu rằng: "Tôi nghĩ rằng có một tiềm năng thú vị đối với mangan" khi được hỏi về về vật liệu graphene dày bằng một lớp nguyên tử trong pin. Về khoáng sản thô, Elon Musk nhấn mạnh: "Cuối cùng thì chúng ta cần hàng chục, có thể hàng trăm triệu tấn. Vì vậy, vật liệu được sử dụng để sản xuất những viên pin này cần phải là những vật liệu phổ biến, nếu không bạn không thể mở rộng quy mô". CEO Herbert Diess cũng cho biết khoảng 80% pin lăng trụ mới của Volkswagen sẽ loại bỏ niken và coban đắt tiền để gắn bó với các vật liệu rẻ hơn, dồi dào hơn - trong đó có mangan tiềm năng.Mangan là kim loại phong phú thứ năm trên thế giới. Nó là một kim loại cứng và rất giòn. Nó khó nóng chảy, nhưng dễ bị oxy hóa. Mangan có phản ứng khi tinh khiết, và ở dạng bột, nó sẽ cháy trong oxy, nó phản ứng với nước (nó bị gỉ như sắt) và hòa tan trong axit loãng. Trong sản xuất pin, cùng với coban và lithium, mangan được sử dụng để tạo ra cực âm trong pin lithium ion được sử dụng trong nhiều loại thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay, điện thoại và xe điện. Vì vậy nó luôn được ngành công nghiệp điện tử săn lùng ráo riết. Bên cạnh đó, Mangan rất cần thiết cho sản xuất sắt và thép. Mangan là thành phần chính của các công thức thép không gỉ giá rẻ và một số hợp kim nhôm alumim được sử dụng rộng rãi. Mangan đioxit cũng được sử dụng làm chất xúc tác. Mangan được dùng để khử màu thủy tinh và làm thủy tinh có màu tím. Kali pemanganat là một chất oxy hóa mạnh và được sử dụng như một chất khử trùng. Các hợp chất khác được sử dụng nhiều là Mangan oxit (MnO) và mangan cacbonat (MnCO3). Quặng Mangan được sử dụng nhiều trong các bể lọc nước. Từ các bể lọc nước thô sơ của các hộ gia đình đến các hệ thống lọc nước công nghiệp.Ngoài ra còn dùng để xử lý nước giếng khoan, nước mặt… Quặng Mangan có những tác dụng hiệu quả đối với việc xử lý nước. Do đó, quặng Mangan được ứng dụng trong việc lọc nước an toàn, hiệu quả. Khi sử dụng để lọc nước giếng khoan, nước mặt, quặng Mangan giúp khử các mùi tanh do nước bị nhiễm sắt, asen, Hydrogen sulfide... Có khả năng giảm hàm lượng dầu trong nước, quặng Mangan có thể hấp thụ khoảng 90mg dầu/g hạt để loại bỏ dầu khỏi nước. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

