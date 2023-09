Sau đào giếng người xưa thả rùa: Biết lý do ai cũng tấm tắc khen!

Rùa được xem là một loài vật mang lại điềm lành trong tư tưởng của người xưa. Trong thần thoại Trung Quốc, con rùa thường liên quan đến thần Huyền Vũ, đại diện cho yếu tố thủy và hướng bắc. Thả rùa vào giếng được coi là biểu tượng của việc bảo vệ nguồn nước, che chở nguồn nước sạch và đem lại may mắn cho gia đình sử dụng giếng. Nước trong giếng thường chứa tạp chất, kim loại nặng và vi khuẩn có hại. Người xưa không hiểu về tạp chất trong nước, nhưng họ biết rằng nước giếng có thể gây ra vấn đề về sức khỏe. Thả rùa hoặc cá vào giếng và quan sát chúng trong vài ngày giúp kiểm tra tính an toàn của nước. Nếu rùa hoặc cá vẫn sống, người dân tin rằng nước giếng là an toàn để sử dụng. Vì giếng thường được nhiều gia đình hoặc cả làng sử dụng, có nguy cơ bị đầu độc bằng cách cho độc tố vào nước. Thả rùa hoặc cá xuống giếng có thể phát hiện hành vi cho độc tố vào nước, nhờ đó bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng. Môi trường giếng nước có thể thu hút rêu và côn trùng gây hại. Nuôi cá hoặc rùa trong giếng có thể giúp kiểm soát số lượng sinh vật này và duy trì chất lượng nước tốt. Việc thả rùa hoặc thả cá vào giếng sau khi đào xong không chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng và tín ngưỡng về sự may mắn, bảo vệ, mà còn liên quan đến an toàn và chất lượng nước sạch cho người dân. Mời quý độc giả xem thêm video: Top những loài động vật ngốc nghếch đến khó tin.

