'Sát thủ' nhện 6 mắt, chỉ một giọt độc hủy hết nội tạng

Nhện cát 6 mắt hoàn toàn xứng danh là một trong những loài nhện độc nhất thế giới, khi chỉ một giọt độc cực nhỏ từ vết cắn cũng có thể quật chết một người trưởng thành. Tên khoa học của nhện cát 6 mắt là Sicarius hahni. Chúng có họ với loài nhện sống ẩn dật Loxosceles, thân hình nhỏ bé chỉ như móng tay. Theo các nhà khoa học, nhện cát 6 mắt là "hóa thạch sống", vì chúng tồn tại cách đây 100 triệu năm, trước cả khi châu Phi và Nam Mỹ tách ra. Hiện tại, có khoảng 20.000 loài nhện sáu mắt sống dải rác ở Nam Mỹ, châu Phi. Trong đó, loài nhện nguy hiểm nhất sống tập trung ở sa mạc Namibia và mũi đất phía bắc Nam Phi. Điều đặc biệt ở loài nhện này, là chúng có thể sống sót qua hàng năm mà không cần ăn hoặc uống. Nhện cát 6 mắt có cách săn mồi độc đáo, không rình bắt con mồi hay giăng tơ, mà chúng vùi thân mình xuống lớp cát sa mạc nóng bỏng để phục kích con mồi. Khi phát hiện con mồi, chúng sẽ từ từ tiếp cận rồi nhanh như chớp tung cú cắn chí mạng để kết liễu sự sống của nạn nhân xấu số. Nhện cát 6 mắt là một trong những loài động vật có nọc độc gây chết người kinh khủng nhất trong thế giới tự nhiên. Độc tố của loài nhện này có thể phá vỡ hồng cầu, làm hoại tử, vỡ mạch máu, phá hủy mô. Đối với loài người, chúng thực sự là một sát thủ. Ngay sau khi bị chúng cắn, nạn nhân sẽ có cảm giác đau đớn tột cùng. Tiếp đó, vết thương lớn xung quanh vết cắn xuất hiện do các tế bào bị phá hủy. Khi nọc độc đi vào máu, mạch máu sẽ bị phá vỡ, gây chảy máu trong khiến các cơ quan nội tạng bị phá hủy khủng khiếp. Ảnh minh họa. Sau vài giờ đồng hồ, nạn nhân sẽ bị liệt hoặc tử vong trong những cơn đau đớn vượt ngoài sức chịu đựng. Tuy nhiên, thật may mắn, nhện cát 6 mắt sống khá nhút nhát và không chủ động tấn công con người. Chính vì vậy, dù được liệt vào hàng sát thủ, là một trong những loài nhện độc nhất thế giới, nhưng nhện cát 6 mắt lại ít gây tử vong do chúng ít khi chủ động tấn công. Mời quý độc giả xem video: Xem nhện ngọc Brazil ẩn mình sinh con trong vỏ cây

