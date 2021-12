Sắp được thay thế, thẻ ATM gắn chip khác biệt sao với thẻ từ?

Về khái niệm, thẻ ATM gắn chip là loại thẻ có một con chip điện tử được gắn trước thẻ. Con chip này sẽ chứa thông tin (đã được mã hóa) của chủ thẻ. Thẻ ATM từ cũ có dải băng từ màu đen phía trên thẻ. Dải băng này sẽ chứa các thông tin của chủ thẻ. Vì vậy với loại thẻ này, thông tin của chủ thẻ trong vạch đen được lưu dưới dạng văn bản sẽ dễ bị giải mã và đánh cắp. Mức độ bảo mật của thẻ từ cũng thấp, kẻ gian dễ lén gắn trộm thiết bị ghi thao tác nhập mã pin từ người sử dụng. Còn với thẻ chip, các thông tin của chủ thẻ đã được mã hóa dưới dạng dãy ký hiệu kiểu hệ nhị phân của máy tính nên sẽ tăng cường độ bảo mật. Mã hóa của chip trên thẻ sẽ được thay đổi liên tục. Một điểm khác nữa của hai loại thẻ này là so với thẻ chip có độ bền cao, thông tin trên chip có thể ghi lại nhiều lần thì thẻ từ có độ bền khá thấp, băng từ dễ trầy xước. Bên cạnh đó, thẻ ATM gắn chip của các ngân hàng hiện nay còn được bổ sung tính năng thanh toán không tiếp xúc. Khách hàng có thể để nguyên thẻ trong ví mình và chỉ cần chạm vào máy quẹt. Về cách nhận dạng chủ thẻ, đối với thẻ từ thì khá đơn giản, thông qua băng từ. Hình chủ thẻ được in trên thẻ và chữ ký của chủ thẻ ở mặt sau. Còn với thẻ chip sẽ nhận dạng chủ thẻ phức tạp hơn. Chip nhận dạng chủ thẻ bằng mã pin. Bên cạnh đó, điểm đặc biệt của thẻ ATM có gắn chip là khả năng tích hợp trên ứng dụng. Ví dụ, cho vay nhỏ lẻ, sổ tiết kiệm, thẻ sinh viên… Còn thẻ từ cũ không có tính năng này. Thẻ từ chỉ lưu trữ được một số thông tin nhất định, không thể xóa đi đăng lại. Do đó, tốn chi phí mua thêm thẻ trắng. Ngược lại, thông tin trên thẻ chip có thể được xóa và ghi lại nhiều lần. Vì vậy, tiết kiệm được chi phí mua thẻ trắng. Bên cạnh đó, thẻ ATM chip có nguyên lý hoạt động bảo mật chặt chẽ. Mỗi lần thanh toán sẽ tạo ra một mã giao dịch mới. Trong trường hợp thẻ bị đánh cắp thông tin, làm giả thì chiếc thẻ giả sẽ không bao giờ hoạt động. Nếu thẻ ATM từ chỉ có 1 loại thì thẻ ATM gắn chip có 3 loại: thẻ chip tiếp xúc, thẻ chip phi tiếp xúc và thẻ chip giao diện kép. Một ưu điểm nữa của thẻ ATM chip là có thể tích hợp với các ứng dụng dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với các ngành khác như giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục và dịch vụ công... giúp ngân hàng phát hành có thể gia tăng thêm các tiện ích cho khách hàng trên cùng một chiếc thẻ vật lý. Cách sử dụng thẻ ATM chip cũng không có quá nhiều khác biệt so với thẻ ATM từ. Khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ chip thực hiện các giao dịch thanh toán tại cửa hàng, siêu thị hay rút tiền nhanh chóng tại các điểm rút tiền tự động ATM. Mời các bạn xem video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV

Về khái niệm, thẻ ATM gắn chip là loại thẻ có một con chip điện tử được gắn trước thẻ. Con chip này sẽ chứa thông tin (đã được mã hóa) của chủ thẻ. Thẻ ATM từ cũ có dải băng từ màu đen phía trên thẻ. Dải băng này sẽ chứa các thông tin của chủ thẻ. Vì vậy với loại thẻ này, thông tin của chủ thẻ trong vạch đen được lưu dưới dạng văn bản sẽ dễ bị giải mã và đánh cắp. Mức độ bảo mật của thẻ từ cũng thấp, kẻ gian dễ lén gắn trộm thiết bị ghi thao tác nhập mã pin từ người sử dụng. Còn với thẻ chip, các thông tin của chủ thẻ đã được mã hóa dưới dạng dãy ký hiệu kiểu hệ nhị phân của máy tính nên sẽ tăng cường độ bảo mật. Mã hóa của chip trên thẻ sẽ được thay đổi liên tục. Một điểm khác nữa của hai loại thẻ này là so với thẻ chip có độ bền cao, thông tin trên chip có thể ghi lại nhiều lần thì thẻ từ có độ bền khá thấp, băng từ dễ trầy xước. Bên cạnh đó, thẻ ATM gắn chip của các ngân hàng hiện nay còn được bổ sung tính năng thanh toán không tiếp xúc. Khách hàng có thể để nguyên thẻ trong ví mình và chỉ cần chạm vào máy quẹt. Về cách nhận dạng chủ thẻ, đối với thẻ từ thì khá đơn giản, thông qua băng từ. Hình chủ thẻ được in trên thẻ và chữ ký của chủ thẻ ở mặt sau. Còn với thẻ chip sẽ nhận dạng chủ thẻ phức tạp hơn. Chip nhận dạng chủ thẻ bằng mã pin. Bên cạnh đó, điểm đặc biệt của thẻ ATM có gắn chip là khả năng tích hợp trên ứng dụng. Ví dụ, cho vay nhỏ lẻ, sổ tiết kiệm, thẻ sinh viên… Còn thẻ từ cũ không có tính năng này. Thẻ từ chỉ lưu trữ được một số thông tin nhất định, không thể xóa đi đăng lại. Do đó, tốn chi phí mua thêm thẻ trắng. Ngược lại, thông tin trên thẻ chip có thể được xóa và ghi lại nhiều lần. Vì vậy, tiết kiệm được chi phí mua thẻ trắng. Bên cạnh đó, thẻ ATM chip có nguyên lý hoạt động bảo mật chặt chẽ. Mỗi lần thanh toán sẽ tạo ra một mã giao dịch mới. Trong trường hợp thẻ bị đánh cắp thông tin, làm giả thì chiếc thẻ giả sẽ không bao giờ hoạt động. Nếu thẻ ATM từ chỉ có 1 loại thì thẻ ATM gắn chip có 3 loại: thẻ chip tiếp xúc, thẻ chip phi tiếp xúc và thẻ chip giao diện kép. Một ưu điểm nữa của thẻ ATM chip là có thể tích hợp với các ứng dụng dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với các ngành khác như giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục và dịch vụ công... giúp ngân hàng phát hành có thể gia tăng thêm các tiện ích cho khách hàng trên cùng một chiếc thẻ vật lý. Cách sử dụng thẻ ATM chip cũng không có quá nhiều khác biệt so với thẻ ATM từ. Khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ chip thực hiện các giao dịch thanh toán tại cửa hàng, siêu thị hay rút tiền nhanh chóng tại các điểm rút tiền tự động ATM. Mời các bạn xem video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV