Rùng mình những vụ nổ kinh thiên động địa trong lịch sử loài người

GRB 080319B. Vụ nổ của các tia Gamma được coi là những vụ nổ kinh hoàng nhất vũ trụ. Mặc dù hầu hết các nhà thiên văn học cho rằng chúng có liên quan tới các sao băng vô cùng lớn, nguyên nhân trực tiếp của vụ nổ vẫn chưa được hoàn toàn giải thích. Khi vụ nổ diễn ra, các tia Gamma sẽ phát ra trong một hướng rất hẹp trong khoảng thời gian từ 20 đến 40 giây. Vào ngày 19/3/2008, một vụ nổ tia Gamma được gọi là GRB 080319B đã xảy ra và có thể được nhìn thấy bằng mắt thường trong khoảng 30 giây. Điều đáng chú ý là vụ nổ này đã xảy ra cách Trái Đất khoảng 7,5 triệu năm ánh sáng, khiến nó trở thành vụ nổ xa nhất mà con người từng quan sát được bằng mắt thường. Mạnh mẽ đến mức nó có năng lượng tương đương đến 2 x 10^34 tấn TNT, tương đương khoảng 10.000 lần lượng năng lượng của Mặt Trời khi kích nổ cùng một lúc với lượng thuốc nổ TNT có khối lượng bằng nó. SN2006gy. Vào ngày 16/9/2006, một sự kiện thiên văn vô cùng lớn được gọi là SN2006gy đã được phát hiện. Đó là một siêu sao băng, cỡ sao băng khổng lồ nhất từng biết đến trong vũ trụ và được cho là nguyên nhân gốc rễ của các vụ nổ tia Gamma. SN2006gy đã xảy ra ở khoảng cách 230 triệu năm ánh sáng so với Trái Đất, khi mà một ngôi sao lớn hơn Mặt Trời 150 lần tự phá hủy. Sự kiện này đã tạo ra khối lượng năng lượng lớn đáng kinh ngạc, ước tính tương đương đến 2.5 x 10^35 tấn TNT, hay tương đương với lượng năng lượng phát sinh từ tất cả các chòm sao thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ trong một phút. Tuy nhiên, các siêu sao băng thường hình thành từ những ngôi sao vô cùng lớn và sau khi phát nổ, chúng tiếp tục tự phân hủy. Có thời điểm một số nguyên liệu tiếp tục phân hủy cho đến khi hoàn toàn biến mất. Điều này dẫn đến việc các lỗ đen có thể hình thành từ nhiều siêu sao băng đồng thời. Chicxulub. Đây được coi là vụ nổ lớn nhất lịch sử Trái Đất. Khoảng 65 triệu năm trước, một sự kiện quan trọng được biết đến với cái tên "Kỷ Phần Trắng thứ ba" đã gây ra sự tuyệt chủng của nhiều loài, đặc biệt là các loài khủng long. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do một sự va chạm giữa Trái Đất và một hành tinh nhỏ, tạo ra một thiên thể được gọi là Chicxulub, nằm ở bờ biển Yucatan Peninsula. Sức mạnh của vụ nổ được ước tính tương đương với 96 tỷ tấn TNT, hay khoảng 1,7 triệu quả bom hạt nhân loại Sa hoàng. Đây được xem là một trong những vụ nổ lớn nhất từng xảy ra trên Trái Đất. Vụ va chạm này đã gây ra những thay đổi quan trọng trong môi trường sống, dẫn đến tuyệt chủng hàng loạt loài trên hành tinh. GRB 080916C. Đây là một vụ nổ tia gamma đặc biệt quan trọng, được ghi nhận lần đầu vào ngày 16/9/2008. Vụ nổ này xảy ra cách Trái Đất khoảng 12,2 tỉ năm ánh sáng và kéo dài trong khoảng 23 phút, một thời gian rất lớn đối với một vụ nổ tia gamma. Trong suốt 23 phút đó, vụ nổ tia gamma đã sinh ra lượng năng lượng vượt trội so với toàn bộ năng lượng được phát ra từ tất cả các dải sao trong một ngân hà. Ước tính cho thấy vụ nổ này đã tạo ra một khối lượng năng lượng tương đương với khoảng 2 triệu tấn TNT, tương đương với việc 3 tỷ quả bom hạt nhân loại Sa hoàng nổ liên tục mỗi giây trong 110 triệu năm, hay khoảng 7.000 lần năng lượng mà Mặt Trời phát ra trong cả quá trình tồn tại của nó. Big Bang - vụ nổ kinh hoàng nhất trong lịch sử vũ trụ. Big Bang thực sự đứng đầu trong danh sách này, tuy nhiên, về mặt cơ bản, Big Bang không phải là một vụ nổ. Một vụ nổ xảy ra khi các phần tử vật chất di chuyển nhanh qua không gian từ một điểm có áp suất cao đến một điểm có áp suất thấp với tốc độ cực nhanh. Trái lại, thực tế là vũ trụ vẫn đang liên tục mở rộng, và giả thuyết cho rằng quá trình Big Bang vẫn đang diễn ra. Một quan điểm sai lầm khác về thuyết Big Bang là nó giải thích tại sao vũ trụ hình thành hay cách phần tử vật chất và năng lượng đầu tiên xuất hiện. Thực chất, thuyết Big Bang chỉ giải thích lý do tại sao vũ trụ đang mở rộng.

