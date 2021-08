Rùng mình hình ảnh Trái đất đang bị “chiên nóng” mỗi ngày

Cảnh kéo một miếng dán hút chân hông trên kính ô tô sau khi bị "chiên nóng" tới mức chảy ra vì nắng nóng. Ở Anh, những chiếc lon nước phát nổ trong máy bán hàng tự động vì thời tiết quá nóng. Dầu dừa bị tan chảy và sau đó được kết tủa thành những quả cầu. Cánh quạt trần cũng chảy rũ xuống vì nhiệt độ cao. Thùng rác bằng nhựa ở khắp mọi nơi tan chảy do thời tiết quá nóng. Ở Melbourne, Úc rất nóng, gờ giảm tốc này cũng đã phải tan chảy. Ngao, sò chết la liệt trên bãi biển Canada vì nắng nóng. Nóng đến chảy nhựa xe là có thật. Nóng đến mức phồng rộp miếng ốp tường. Nhiệt độ cao đến mức có thể chiên chín cả trứng. Để quên một chiếc dép ngoài hiên, nó nhanh chóng bị nhiệt độ làm cho co lại. Đèn ngoài trời tan chảy ở Úc do nhiệt độ quá nóng. Nhiệt độ ngoài trời đạt mứng nóng kinh hoàng... hơn 75 độ C. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews

