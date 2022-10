"Rợn tóc gáy" 9 hố sâu tử thần đáng sợ nhất hành tinh

1. Chiếc hố ở mỏ Mir: được tạo ra bởi quá trình khai thác kim cương trong một thời kỳ dài, nằm ở Nga. Công nhân đào sâu xuống phía dưới các lớp khoáng chất để tìm kim cương, để lại những rãnh sâu hình xoáy trôn ốc ăn sâu dần xuống dưới những lớp đất đá, tạo thành chiếc hố tử thần độc nhất vô nhị này. Ảnh: vov.vn. 2. Hố sâu không đáy ở Woodstock, Mỹ: không ai biết hố sâu bí ẩn này được hình thành vào lúc nào và vì nguyên do gì, chỉ biết hiện giờ chiếc hố này vẫn đang nằm ở Portland, Oregon và đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch. Độ sâu của hố đến giờ vẫn là bí ẩn. Ảnh: rt.com. 3. Hố Xanh vĩ đại: nằm chính giữa vùng Lighthouse Reef. Ảnh: hosteltur.com. Hố Xanh vĩ đại được tạo ra từ những hoạt động địa chất từ kỷ Băng hà và vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Nơi này được cho là địa điểm lặn đẹp nhất thế giới. Ảnh: scubadiving.com. 4. Hố Hardwood: trên thực tế, chiếc hố này giống như một cái hang nhiều hơn do kích cỡ ngoại hạng của mình so với những chiếc kể trên. Đường kính bề mặt hố lên tới 183m, sâu 357m, hố Hardwood cũng được công nhận là hang động sâu nhất thế giới tới thời điểm hiện tại. Ảnh: internet. 5. Chiếc hố vinh quang - Toronto: còn được gọi là hố bánh rán vòng do hình dáng kỳ dị của nó. Nằm gần con đập Monticello nổi tiếng, chiếc hố này hút lấy ánh nhìn của mọi người như thế nó đang hút thẳng vào tâm Trái đất, đồng thời nuốt chửng lấy một lượng nước khổng lồ từ mặt hồ gần đó. Ảnh: kenh14.vn. 6. Hố ác quỷ - Rockspring, Texas: chiếc hố kỳ lạ này có kích thước khá ấn tượng (đường kính khoảng 15m, sâu 106m), được cho là được hình thành do các hoạt động địa chất ở khu vực bang Texas. Ảnh: internet. Cái tên hố ác quỷ được người dân địa phương đặt cho mảnh kiến tạo này có lẽ bắt nguồn từ việc cổng trời khổng lồ này là địa điểm sống lý tưởng của hàng ngàn con dơi. Vào mùa hè, mỗi buổi chiều, người ta có thể thấy những đàn dơi cực lớn bay ra từ chiếc hồ kỳ bí này. Ảnh: texas.gov. 7. Hố Dean's blue ở Bahamas: nằm ở Bahamas và được cho là chiếc hố sâu nhất hành tinh, hố Dean's blue hiện đang được coi là một trong những địa điểm lặn tuyệt nhất thế giới. Ảnh: Internet. 8. Hố Thiên đường ở Trung Quốc: còn được gọi với cái tên hố thiên đường, sâu tới 626m và được hình thành từ 120.000 năm về trước. Hố thiên đường chính là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch mạo hiểm nhất Trung Quốc. Ảnh: dulichhaima.com. 9. Chiếc hố bí ẩn ở Guatemala: vào năm 2010, một chiếc hố khổng lồ có đường kính 20m đã bất ngờ xuất hiện ở Guatemala. Chiếc hố này được cho là xuất hiện bởi những hoạt động địa chất của núi lửa Pacya; một số khác lại cho rằng nó có liên quan tới các đường ống trong khu vực và cơn bão nhiệt đới Agatha. Ảnh: Internet. Mời quý độc giả xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử | THDT.

