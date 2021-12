Rợn người những bí ẩn không lời giải đến chuyên gia cũng lắc đầu

Vào năm 1888, Jack the Ripper đã sát hại ít nhất 5 phụ nữ ở London, sau đó phân thi thể họ ra thành nhiều phần. Tuy nhiên người ta chưa bao giờ tìm thấy Jack the Ripper, và khá nhiều giả thuyết đã được đưa ra trong suốt nhiều năm và đây vẫn là một bí ẩn lớn của nhân loại. Vị trí của lăng mộ Cleopatra VII đến nay vẫn là một bí ẩn. Các nhà khảo cổ học cho rằng kể cả khi lăng mộ của Cleopatra còn tồn tại, nó có thể đã bị cướp bóc và không còn nhận ra được nữa. Ai đã ám sát Tổng thống John F. Kennedy? có lẽ là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời khiến mọi người thoả mãn. Trong hơn hai thế kỷ, đã có nhiều lời đồn đại rằng đảo Oak, nằm tại Nova Scotia, Canada, có một hầm tiền chứa đầy châu báu do tên cướp biển với biệt danh Captain William Kidd để lại. Hiển nhiên, cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy kho báu nào trên đảo Oak. Kho báu Copper Scroll là một bí ẩn khác nhiều khả năng sẽ không bao giờ được giải đáp. Vào năm 1952, một cuộn giấy bằng đồng được phát hiện trong một hang động, Cuộn giấy này ghi lại một loạt các kho báu chứa đầy vàng và bạc - nhiều đến nỗi một số học giả tin rằng việc nó tồn tại trên đời là điều gần như bất khả thi. Đến nay số phận của Hòm bia Giao ước vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều nguồn cổ đại nói rằng nó đã bị mang về Babylon, hoặc bị giấu đi trước khi thành phố bị chiếm đóng. Kể từ khi biến mất, hàng loạt những câu chuyện lẫn truyền thuyết về số phận của nó đã truyền qua nhiều thế hệ. Các nhà văn cổ đại từng miêu tả về một chuỗi những khu vườn tuyệt đẹp được xây dựng ở thành phố Babylon cổ đại, nay nằm ở Iraq. Không rõ những khu vườn này được xây dựng từ khi nào, nhưng người xưa ấn tượng với chúng đến mức đặt cho chúng biệt danh "kỳ quan của thế giới". Tuy nhiên cho đến nay, các nhà khảo cổ từng khai quật Babylon vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ phần sót lại nào của khu vườn phù hợp với miêu tả trên. Vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, nhà triết học Hi Lạp Plato đã kể một câu chuyện về vùng đất gọi là Atlantis. Đến nay thành phố Atlantis có thật không vẫn là một bí ẩn không lời giải. Dù không học giả nghiêm túc nào tin câu chuyện này có thật, một số đã nhận định rằng truyền thuyết này có thể được lấy cảm hứng một phần từ những sự kiện có thật xảy ra trong lịch sử Hi Lạp. Việc thiếu những văn tự còn sót lại từ thế kỷ đầu tiên về Jesus đã khiến các học giả Kinh Thánh chật vật giải quyết hàng loạt các câu hỏi khó. Sách Phúc Âm được viết từ khi nào? Có bao nhiêu câu chuyện trong đó thực sự diễn ra? Jesus trông ra sao ngoài đời thực? Câu chuyện về Vua Arthur (King Arthur) đã được kể đi kể lại nhiều lần trong hơn 1.000 năm qua. Một số địa điểm ở Anh có truyền thuyết liên quan đến Vua Arthur, chẳng hạn như Tintagel, một địa điểm ven biển được cho là quê hương của Vua Arthur; nhưng các cuộc khai quật vẫn chưa xác nhận Arthur đã từng sống ở đó hay còn tồn tại. Năm 47 trước Công nguyên, Cleopatra VII sinh một người con trai tên là Caesarion mà bà cho rằng đó là con trai của Julius Caesar. Tuy nhiên, liệu đứa trẻ có thực sự là con của Caesar hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Caesar không bao giờ thừa nhận đứa trẻ đó là con của mình. Chén Thánh, chiếc cốc mà Chúa Giê-su đã uống trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đồ trước khi bị đóng đinh, chưa bao giờ được tìm thấy và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ có. Phải đến thời Trung cổ, người ta mới quan tâm nhiều đến nó, sau khi có những người viết một số câu chuyện về Vua Arthur mô tả việc tìm kiếm Chén Thánh là một nhiệm vụ mà Vua Arthur và các hiệp sĩ của ông đã thực hiện. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Vào năm 1888, Jack the Ripper đã sát hại ít nhất 5 phụ nữ ở London, sau đó phân thi thể họ ra thành nhiều phần. Tuy nhiên người ta chưa bao giờ tìm thấy Jack the Ripper, và khá nhiều giả thuyết đã được đưa ra trong suốt nhiều năm và đây vẫn là một bí ẩn lớn của nhân loại. Vị trí của lăng mộ Cleopatra VII đến nay vẫn là một bí ẩn. Các nhà khảo cổ học cho rằng kể cả khi lăng mộ của Cleopatra còn tồn tại, nó có thể đã bị cướp bóc và không còn nhận ra được nữa. Ai đã ám sát Tổng thống John F. Kennedy? có lẽ là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời khiến mọi người thoả mãn. Trong hơn hai thế kỷ, đã có nhiều lời đồn đại rằng đảo Oak, nằm tại Nova Scotia, Canada, có một hầm tiền chứa đầy châu báu do tên cướp biển với biệt danh Captain William Kidd để lại. Hiển nhiên, cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy kho báu nào trên đảo Oak. Kho báu Copper Scroll là một bí ẩn khác nhiều khả năng sẽ không bao giờ được giải đáp. Vào năm 1952, một cuộn giấy bằng đồng được phát hiện trong một hang động, Cuộn giấy này ghi lại một loạt các kho báu chứa đầy vàng và bạc - nhiều đến nỗi một số học giả tin rằng việc nó tồn tại trên đời là điều gần như bất khả thi. Đến nay số phận của Hòm bia Giao ước vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều nguồn cổ đại nói rằng nó đã bị mang về Babylon, hoặc bị giấu đi trước khi thành phố bị chiếm đóng. Kể từ khi biến mất, hàng loạt những câu chuyện lẫn truyền thuyết về số phận của nó đã truyền qua nhiều thế hệ. Các nhà văn cổ đại từng miêu tả về một chuỗi những khu vườn tuyệt đẹp được xây dựng ở thành phố Babylon cổ đại, nay nằm ở Iraq. Không rõ những khu vườn này được xây dựng từ khi nào, nhưng người xưa ấn tượng với chúng đến mức đặt cho chúng biệt danh "kỳ quan của thế giới". Tuy nhiên cho đến nay, các nhà khảo cổ từng khai quật Babylon vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ phần sót lại nào của khu vườn phù hợp với miêu tả trên. Vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, nhà triết học Hi Lạp Plato đã kể một câu chuyện về vùng đất gọi là Atlantis. Đến nay thành phố Atlantis có thật không vẫn là một bí ẩn không lời giải. Dù không học giả nghiêm túc nào tin câu chuyện này có thật, một số đã nhận định rằng truyền thuyết này có thể được lấy cảm hứng một phần từ những sự kiện có thật xảy ra trong lịch sử Hi Lạp. Việc thiếu những văn tự còn sót lại từ thế kỷ đầu tiên về Jesus đã khiến các học giả Kinh Thánh chật vật giải quyết hàng loạt các câu hỏi khó. Sách Phúc Âm được viết từ khi nào? Có bao nhiêu câu chuyện trong đó thực sự diễn ra? Jesus trông ra sao ngoài đời thực? Câu chuyện về Vua Arthur (King Arthur) đã được kể đi kể lại nhiều lần trong hơn 1.000 năm qua. Một số địa điểm ở Anh có truyền thuyết liên quan đến Vua Arthur, chẳng hạn như Tintagel, một địa điểm ven biển được cho là quê hương của Vua Arthur; nhưng các cuộc khai quật vẫn chưa xác nhận Arthur đã từng sống ở đó hay còn tồn tại. Năm 47 trước Công nguyên, Cleopatra VII sinh một người con trai tên là Caesarion mà bà cho rằng đó là con trai của Julius Caesar. Tuy nhiên, liệu đứa trẻ có thực sự là con của Caesar hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Caesar không bao giờ thừa nhận đứa trẻ đó là con của mình. Chén Thánh, chiếc cốc mà Chúa Giê-su đã uống trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đồ trước khi bị đóng đinh, chưa bao giờ được tìm thấy và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ có. Phải đến thời Trung cổ, người ta mới quan tâm nhiều đến nó, sau khi có những người viết một số câu chuyện về Vua Arthur mô tả việc tìm kiếm Chén Thánh là một nhiệm vụ mà Vua Arthur và các hiệp sĩ của ông đã thực hiện.