Rợn người hồ nước nên thơ “đoạt mạng” gần 2.000 người trong một đêm

Vào ngày 21/8/1986, một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra quanh hồ nước Nyos ở Cameroon, làm gần 2.000 người và hơn 8.000 con vật chết chỉ trong một đêm. Ban đầu, một người đàn ông đi qua khu vực phát hiện ra những xác chết trên đường và trong làng. Sau đó, cảnh sát điều tra và phát hiện số lượng lớn người chết không có dấu hiệu chấn thương trên thi thể. Ban đầu, người dân còn cho rằng "thủ phạm" là linh hồn ác quỷ trốn bên dưới hồ nước Nyos gây ra. Các chuyên gia đã điều tra và tìm ra rằng nguyên nhân của thảm họa này là do hồ Nyos chứa một lượng khí CO2 khổng lồ dưới đáy. Hồ này nằm trên miệng núi lửa Cameroon và có khả năng tích tụ khí CO2 mà không phát hành ra ngoài. Khi một vụ sạt lở xảy ra, khí CO2 đã được giải phóng và tạo thành một đám mây khí CO2 tràn lan, tắt cháy mọi ngọn lửa và gây tử vong cho người dân sống gần hồ. Hồ nước Nyos đã từng rất nên thơ với màu nước trong xanh, sau sự việc kinh khủng trên thì nước trong hồ đã biến thành màu đỏ và đục ngầu. Sau sự kiện đó, một đường ống dẫn khí CO2 đã được lắp đặt dưới đáy hồ Nyos để giải phóng khí CO2 ra ngoài một cách an toàn. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng lượng khí CO2 được giải phóng hiện tại vẫn chưa đủ và cần giám sát và xử lý thêm để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh hồ Nyos. >>>Mời quý độc giả xem video: Hồ nước có cấu tạo lạ khiến người mắc “hội chứng sợ lỗ” rùng mình.

