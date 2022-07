Rò rỉ tin Samsung Galaxy S23 "lột xác", dư sức đánh bại iPhone 14?

Mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo tuyên bố rằng Samsung có kế hoạch sử dụng chip Snapdragon cho Galaxy S23 ở tất cả các thị trường. Đối với Galaxy S22, Samsung chỉ sử dụng chip Snapdragon cho khoảng 70% máy. Động thái này được đưa ra sau khi Exynos 2200 bị đánh giá hoạt động kém hiệu quả. Trong quá khứ, Samsung thường sử dụng chip Snapdragon ở Mỹ và một số thị trường lớn khác, và Exynos ở nhiều thị trường châu Âu và châu Á. Việc chuyển sang SM-8550, tên mã của Snapdragon 8 Gen 2, nhiều khả năng là do hiệu suất mạnh hơn của chip Qualcomm so với chip Exynos sắp tới của Samsung. “Qualcomm sẽ là nhà cung cấp bộ xử lý duy nhất cho Samsung Galaxy S23 (trước đó chỉ chiếm 70% dòng Galaxy S22) nhờ vào chip 5G cao cấp tiếp theo SM8550 - Snapdragon 8 Gen 2 do TSMC 4nm sản xuất”, ông Kuo cho biết. Theo Kuo, Exynos 2300 “không thể cạnh tranh” với chip Snapdragon tiếp theo vì “chúng không thể cạnh tranh với SM8550 về mọi mặt”. Con chip này sẽ lép vế trước chip Snapdragon 8 Gen 2 – sở hữu quy tắc thiết kế của TSMC, sẽ có "lợi thế rõ ràng" so với người tiền nhiệm về sức mạnh và hiệu quả. Vì vậy Snapdragon 8 Gen 2 sẽ tăng cường sự thống trị gần như hoàn toàn của Qualcomm trong thị phần smartphone Android cao cấp hơn. Thậm chí, sức mạnh từ chip này có thể “đe doạ” chip A16 Bionic mới của iPhone 14 Series. Dù báo cáo từ Ming-Chi Kuo cho biết Galaxy S23 sẽ chỉ sử dụng chip Snapdragon, nhưng đầu năm nay, Samsung đã nói rằng họ có kế hoạch tạo ra một chipset mới "độc nhất" cho smartphone Galaxy. Mặc dù phải đến đầu năm sau, dòng Galaxy S23 mới được Samsung ra mắt, nhưng ngay từ bây giờ những tin tức về nó đã xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn công nghệ. Theo nhiều thông tin gần đây, Samsung có thể trang bị camera 200MP mới cho những mẫu flagship năm 2023 của mình. Những tin đồn cho biết, Samsung Electronics đã hoàn thành việc phát triển cảm biến 200MP mới. Bộ phận linh kiện của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc, Samsung Electro-Mechanics, sẽ nhận được 70% đơn hàng cho cảm biến ISOCELL 200MP mới. Samsung Electronics và các đối tác khác được cho là sẽ sản xuất 30% đơn đặt hàng còn lại. Sau khi hoàn thành thiết kế cuối cùng, Samsung đang tăng cường sản xuất đối với cảm biến ISOCELL HP3 nhằm sẵn sàng cho dòng flaghip sắp tới. Galaxy S23 có thể là thiết bị Samsung đầu tiên sử dụng cảm biến ISOCELL HP3 200MP. Trước đây, Samsung đã có một cảm biến camera 200MP, được gọi ISOCELL HP1. Tuy thế, cảm biến 200MP sắp tới cho Galaxy S23 không giống với HP1. Mời các bạn xem video: Top Smartphone 4 camera xịn xò nhất hiện nay! Nguồn: Nghe Nhìn.

