Quan lại xưa ngậm "thần dược" gì để thiết triều cả ngày không mệt mỏi?

Khi xem những bộ phim cổ trang, chúng ta thường thấy quan lại thời xưa phải dậy từ rất sớm để tham gia các buổi thượng triều ở trong cung. Tuy nhiên ai cũng đến đúng giờ và đứng rất lâu mà không mệt mỏi. Hoàng đế Khang Hy quy định rằng, các buổi báo cáo của triều đình phải được tổ chức hàng ngày, các quan lại tập trung ở đúng vị trí từ trước đó. Bên cạnh đó còn có người chịu trách nhiệm chấn chỉnh những vị quan thiếu nghiêm túc, ai đến muộn sẽ bị khiển trách hoặc trừng phạt. Các quan thời xưa phải đến xử án vào canh năm (3 - 5 giờ sáng), và thường phải thức giấc vào canh bốn (1-3 giờ sáng) nên không tránh được cơ thể sẽ thấy mệt mỏi. Vì vậy họ đã sử dụng một loại thần dược chính là nhân sâm. Trong đông y, sâm có vị đắng, tác dụng giảm mệt mỏi, cảm giác buồn nôn và khó chịu. Nhân sâm cũng có tác dụng tăng cường sức khỏe, có thể bồi bổ cơ thể khi phải làm việc với cường độ cao, giảm suy nhược. Bên cạnh đó, nhân sâm còn được cho là giúp giảm hồi hộp và căng thẳng. Do thường phải dậy sớm nên cơ thể sẽ sinh mệt mỏi. Lâu dần, họ biết được mẹo nhỏ này, nên mỗi lần thượng triều đều ngậm thêm một miếng sâm để giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, ngậm sâm không chỉ có thể bổ sung thể lực mà còn giúp các quan thần minh mẫn. Vì vậy, viên nhân sâm đã trở thành thứ cần phải có của các quan đại thần trong các buổi thượng triều. Công việc của quan lại khá dày đặc. Do đó, họ gần như không có thời gian để ăn sáng. Buổi thượng triều diễn ra khá sớm và yêu cầu đến đúng giờ. Nếu chậm trễ có thể bị trách phạm. Bởi vậy, các vị quan tuyệt đối không dám lơ là. Do đó, nhân sâm là giải pháp hàng đầu. Vì món thuốc bổ này nhỏ gọn có thể luôn mang theo bên mình và bỏ ra sử dụng bất cứ lúc nào. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rất nhiều công dụng thần kỳ của nhân sâm. Chiết xuất nhân sân chứa ginsenoside. Hoạt chất này có tác dụng chống oxy hóa, ngăn chặn sự phát triển của gốc tự do trong các tế bào, đồng thời ức chế phản ứng viêm trong cơ thể. Thử nghiệm trên động vật cho thấy các thành phần ginsenosides và hợp chất K trong nhân sâm có thể giúp bảo vệ tế bào não khỏi tác hại của các gốc tự do, xoa dịu thần kinh, cải thiện trí nhớ. Đồng thời chúng còn có tác dụng tích cực trong việc cải thiện hành vi và nhận thức của người bị Alzheimer. Nhân sâm bổ sung nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể, giúp bệnh nhân ốm yếu và những người hoạt động thể chất nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, một số nghiên cứu cũng tiết lộ nhân sâm có khả năng chống mệt mỏi, cải thiện hệ miễn dịch cho những bệnh nhân bị ung thư.





