“Quái vật” ghê gớm nhất vũ trụ đang ẩn náu gần chúng ta?

Trong thời gian dài, hố đen chỉ tồn tại trên giả thuyết và chưa từng được quan sát trực tiếp. Nguyên nhân chính là không có gì thoát được khỏi sức hút mãnh liệt của chúng, gồm cả ánh sáng. Nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein lần đầu tiên dự đoán về hố đen trong thuyết tương đối dù bản thân ông vẫn hoài nghi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không. Lỗ đen/hố đen là khu vực trong vũ trụ có lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì có thể thoát ra ngoài. Nếu bất cứ thứ gì rơi vào một hố đen hình thành khi một ngôi sao chết đi, vật đó sẽ bị xé vụn. Vì vậy, các nhà khoa học đã lần theo lịch sử hình thành và tiến hóa của các ngôi sao khổng lồ trong vũ trụ và tính toán được có bao nhiêu hố đen trong một không gian cụ thể. Ước tính có khoảng 10 triệu hố đen được cho là nằm rải rác trong dải Ngân hà, thậm chí có thể gần hơn chúng ta nghĩ. Vào năm 2019, lần đầu tiên nhân loại chụp được hình ảnh một hố đen. Đó là siêu hố đen ở giữa thiên hà Messier 87 (M87), thiên hà hình ê líp cách trái đất khoảng 53 triệu năm ánh sáng. Hố đen của M87 có đường kính 40 tỉ km, lớn gấp 3 triệu lần Trái đất, có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần so với Mặt trời. Các nhà khoa học gọi nó là hố đen "quái vật". Theo nhà vật lý thiên văn, tiến sĩ Rebecca Smethurst tại Đại học Oxford (Anh), hố đen giống như những nhà tù dành cho mọi vật chất. Một số lỗ đen được cho là đã có từ khi vũ trụ được sinh ra, được gọi là lỗ đen nguyên thủy, trong khi những lỗ khác về cơ bản là xác của các ngôi sao chết. "Tương tự như vậy, có rất nhiều ngôi sao treo xung quanh thiên hà, vì vậy cũng có rất nhiều hố đen xung quanh thiên hà”, tiến sĩ Rebecca Smethurst cho biết. Các hố đen có thể di chuyển trong không gian, thậm chí có khả năng có một hố đen ẩn nấp ngay ngoài rìa hệ Mặt trời của chúng ta. “Nó cũng giống như ý tưởng này rằng có một hành tinh chứa sự sống ngoài kia mà chúng ta chưa khám phá ra”, bà Smethurst nói. “Tuy nhiên, điều này sẽ không đáng sợ. Tôi nghĩ nó chỉ ở đó, không kéo bất cứ thứ gì về phía nó. Chúng ta đang quay quanh một hố đen rồi. Chúng ta không phải lo lắng về việc hệ Mặt trời bị nuốt vào hố đen”, tiến sĩ nhấn mạnh. Nhiều nghiên cứu trước đây đến từ viện, trường nổi tiếng về nghiên cứu thiên văn như Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (Mỹ) và Đài thiên văn Nam Âu (ESO) sử dụng kính viễn vọng Very Large đặt ở Chile đã phát hiện một hố đen ẩn nấp trong vùng không gian tối đen ngay bên ngoài dải Ngân hà. Hố đen được tìm thấy có khối lượng ít nhất là gấp 9 lần Mặt trời, quay quanh một ngôi sao như một hành tinh trá hình. Nó được cho là đang "ngủ đông", tức ngừng hoạt động, ngừng "ăn uống", do đó nó hoàn toàn vô hình. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Trong thời gian dài, hố đen chỉ tồn tại trên giả thuyết và chưa từng được quan sát trực tiếp. Nguyên nhân chính là không có gì thoát được khỏi sức hút mãnh liệt của chúng, gồm cả ánh sáng. Nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein lần đầu tiên dự đoán về hố đen trong thuyết tương đối dù bản thân ông vẫn hoài nghi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không. Lỗ đen/hố đen là khu vực trong vũ trụ có lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì có thể thoát ra ngoài. Nếu bất cứ thứ gì rơi vào một hố đen hình thành khi một ngôi sao chết đi, vật đó sẽ bị xé vụn. Vì vậy, các nhà khoa học đã lần theo lịch sử hình thành và tiến hóa của các ngôi sao khổng lồ trong vũ trụ và tính toán được có bao nhiêu hố đen trong một không gian cụ thể. Ước tính có khoảng 10 triệu hố đen được cho là nằm rải rác trong dải Ngân hà, thậm chí có thể gần hơn chúng ta nghĩ. Vào năm 2019, lần đầu tiên nhân loại chụp được hình ảnh một hố đen. Đó là siêu hố đen ở giữa thiên hà Messier 87 (M87), thiên hà hình ê líp cách trái đất khoảng 53 triệu năm ánh sáng. Hố đen của M87 có đường kính 40 tỉ km, lớn gấp 3 triệu lần Trái đất, có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần so với Mặt trời. Các nhà khoa học gọi nó là hố đen "quái vật" . Theo nhà vật lý thiên văn, tiến sĩ Rebecca Smethurst tại Đại học Oxford (Anh), hố đen giống như những nhà tù dành cho mọi vật chất. Một số lỗ đen được cho là đã có từ khi vũ trụ được sinh ra, được gọi là lỗ đen nguyên thủy, trong khi những lỗ khác về cơ bản là xác của các ngôi sao chết. "Tương tự như vậy, có rất nhiều ngôi sao treo xung quanh thiên hà, vì vậy cũng có rất nhiều hố đen xung quanh thiên hà”, tiến sĩ Rebecca Smethurst cho biết. Các hố đen có thể di chuyển trong không gian, thậm chí có khả năng có một hố đen ẩn nấp ngay ngoài rìa hệ Mặt trời của chúng ta. “Nó cũng giống như ý tưởng này rằng có một hành tinh chứa sự sống ngoài kia mà chúng ta chưa khám phá ra”, bà Smethurst nói. “Tuy nhiên, điều này sẽ không đáng sợ. Tôi nghĩ nó chỉ ở đó, không kéo bất cứ thứ gì về phía nó. Chúng ta đang quay quanh một hố đen rồi. Chúng ta không phải lo lắng về việc hệ Mặt trời bị nuốt vào hố đen”, tiến sĩ nhấn mạnh. Nhiều nghiên cứu trước đây đến từ viện, trường nổi tiếng về nghiên cứu thiên văn như Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (Mỹ) và Đài thiên văn Nam Âu (ESO) sử dụng kính viễn vọng Very Large đặt ở Chile đã phát hiện một hố đen ẩn nấp trong vùng không gian tối đen ngay bên ngoài dải Ngân hà. Hố đen được tìm thấy có khối lượng ít nhất là gấp 9 lần Mặt trời, quay quanh một ngôi sao như một hành tinh trá hình. Nó được cho là đang "ngủ đông", tức ngừng hoạt động, ngừng "ăn uống", do đó nó hoàn toàn vô hình. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV