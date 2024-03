Phát hiện quan trọng về vụ đắm tàu bí ẩn nhất thế kỷ 19

Đoàn thám hiểm Franklin bao gồm hai con tàu, HMS Erebus và HMS Terror, cùng 134 thành viên do Sir John Franklin dẫn đầu, nhằm tìm lối thông Northwest Passage. Sau khi các thủy thủ bị bệnh và rời đoàn, số phận của những người ở lại trở thành một bí ẩn kéo dài gần 175 năm. Con tàu cuối cùng bị kẹt trong băng ở quần đảo Bắc Cực, và tất cả thành viên đều chết. Đây trở thành vụ đắm tàu bí ẩn nhất thế kỷ 19. Các manh mối dần được phát hiện, bao gồm ba ngôi mộ, đồ vật Inuit, và xác ướp của John Torrington. Phân tích xác ướp Torrington cho thấy mức độ chì gây chết người, có thể do thức ăn đóng hộp kém chất lượng. Một nghiên cứu mới được công bố mới đây trên tạp chí PLOS On đã bác bỏ giả thuyết về ngộ độc chì, không phát hiện sự chênh lệch đáng kể về mức độ chì trong cơ thể giữa các thủy thủ sống và đã chết. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của cái chết của đoàn thám hiểm vẫn là một bí ẩn. Những phát hiện này mở ra một cuộc điều tra mới về vụ đắm tàu đầy bí ẩn, với hy vọng tìm ra câu trả lời cho cái chết của 128 người trong đoàn thám hiểm Franklin. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn đội quân 50.000 chiến binh đột ngột mất tích không dấu vết.

Đoàn thám hiểm Franklin bao gồm hai con tàu, HMS Erebus và HMS Terror, cùng 134 thành viên do Sir John Franklin dẫn đầu, nhằm tìm lối thông Northwest Passage. Sau khi các thủy thủ bị bệnh và rời đoàn, số phận của những người ở lại trở thành một bí ẩn kéo dài gần 175 năm. Con tàu cuối cùng bị kẹt trong băng ở quần đảo Bắc Cực, và tất cả thành viên đều chết. Đây trở thành vụ đắm tàu bí ẩn nhất thế kỷ 19. Các manh mối dần được phát hiện, bao gồm ba ngôi mộ, đồ vật Inuit, và xác ướp của John Torrington. Phân tích xác ướp Torring to n cho thấy mức độ chì gây chết người, có thể do thức ăn đóng hộp kém chất lượng. Một nghiên cứu mới được công bố mới đây trên tạp chí PLOS On đã bác bỏ giả thuyết về ngộ độc chì, không phát hiện sự chênh lệch đáng kể về mức độ chì trong cơ thể giữa các thủy thủ sống và đã chết. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của cái chết của đoàn thám hiểm vẫn là một bí ẩn. Những phát hiện này mở ra một cuộc điều tra mới về vụ đắm tàu đầy bí ẩn, với hy vọng tìm ra câu trả lời cho cái chết của 128 người trong đoàn thám hiểm Franklin . Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn đội quân 50.000 chiến binh đột ngột mất tích không dấu vết.