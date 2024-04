Phát hiện loài thực vật mới cực quý hiếm gần biên giới Việt - Trung

Loài thực vật mới này được xác định thuộc họ Thượng tiễn (Gesneriaceae) và được tìm thấy ở huyện Kim Bình, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu gia vị và đồ uống của Viện hàn lâm Khoa học nông nghiệp nhiệt đới Trung Quốc, trong quá trình nghiên cứu để tìm ra nguồn thực vật mới, họ đã khám phá ra loài thực vật này. Loài thực vật mới này được đặt tên là Stauranthera floribunda, có nghĩa là nhiều hoa, do hoa mọc thành chùm dày đặc. Mặc dù vừa mới được phát hiện, Stauranthera floribunda đã đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng loài thực vật này đang đứng trước tình trạng nguy hiểm, số lượng tự nhiên rất ít. Do đó, họ đề xuất đưa Stauranthera floribunda vào Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Cách đây không lâu, nhóm nghiên cứu Trung Quốc, do ông Hồ Quân - Trợ lý nghiên cứu tại Viện Sinh học Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, đã tái phát hiện loài thực vật hiếm Euonymus aquifolium, hơn 110 năm sau khi nó được lần đầu tiên phát hiện bởi nhà thực vật học người Anh Ernest Henry Wilson. Năm 1908, Ernest Henry Wilson tìm thấy 3 mẫu cây Euonymus aquifolium tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nhưng kể từ đó, loài này mất tích và chưa ai tìm thấy nó. Các nhà nghiên cứu đã quan sát và xác nhận đặc điểm chính của cây, thực hiện các thí nghiệm phân tử để chắc chắn rằng đây là Euonymus aquifolium. Loài cây này được xác định là cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, và nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch thu thập thêm hạt giống để bảo tồn và nghiên cứu nhân tạo. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.

Loài thực vật mới này được xác định thuộc họ Thượng tiễn (Gesneriaceae) và được tìm thấy ở huyện Kim Bình, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc . Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu gia vị và đồ uống của Viện hàn lâm Khoa học nông nghiệp nhiệt đới Trung Quốc, trong quá trình nghiên cứu để tìm ra nguồn thực vật mới, họ đã khám phá ra loài thực vật này. Loài thực vật mới này được đặt tên là Stauranthera floribunda, có nghĩa là nhiều hoa, do hoa mọc thành chùm dày đặc. Mặc dù vừa mới được phát hiện, Stauranthera floribunda đã đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng loài thực vật này đang đứng trước tình trạng nguy hiểm, số lượng tự nhiên rất ít. Do đó, họ đề xuất đưa Stauranthera floribunda vào Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Cách đây không lâu, nhóm nghiên cứu Trung Quốc, do ông Hồ Quân - Trợ lý nghiên cứu tại Viện Sinh học Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, đã tái phát hiện loài thực vật hiếm Euonymus aquifolium, hơn 110 năm sau khi nó được lần đầu tiên phát hiện bởi nhà thực vật học người Anh Ernest Henry Wilson. Năm 1908, Ernest Henry Wilson tìm thấy 3 mẫu cây Euonymus aquifolium tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nhưng kể từ đó, loài này mất tích và chưa ai tìm thấy nó. Các nhà nghiên cứu đã quan sát và xác nhận đặc điểm chính của cây, thực hiện các thí nghiệm phân tử để chắc chắn rằng đây là Euonymus aquifolium. Loài cây này được xác định là cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, và nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch thu thập thêm hạt giống để bảo tồn và nghiên cứu nhân tạo. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.