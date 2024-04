Phát hiện loài "chó ma" đến từ cõi chết, giật mình sự thật

Bức ảnh được chụp trên núi đá Hound và cho thấy một thể vật to lớn, với bộ lông dày và 4 chân to. Tuy nhiên, một phụ nữ tên Lucinda Reid nhận ra ngay rằng con " chó ma" như từ cõi chết này chỉ là chú cún cưng của gia đình cô, Troy. Troy là một chú chó Newfoundland, hiền lành và thân thiện. Cô Reid nhấn mạnh rằng Troy thường xuyên đi chơi trên núi đá Hound gần nhà mình, chỉ cách đó 10 phút đi bộ. Giống chó Newfoundland (Newfoundland Dog) hay còn được gọi là chó Newfie, được biết đến là giống chó to lớn, có thân hình khá đồ sộ. Với thân hình khiến con người khiếp sợ, nhưng khi tiếp xúc gần chúng bạn sẽ nhận ra Newfoundland vô cùng dễ gần và tình cảm. Newfie cũng được coi là giống chó hữu ích nhất trên thế giới. Người nuôi có thể dùng chúng để bảo vệ, canh gác, cứu hộ hay thậm chí là trông trẻ nhỏ. Giống chó này có nguồn gốc từ phía Đông của Canada, chúng còn được gọi với biệt danh là giống chó cứu hộ. Ít ai biết được rằng, vào khoảng thế kỉ 20, một nhóm chó Newfoundland đã từng cứu được đoàn thủy thủ khoảng 20 người khi tàu của họ gặp nạn trên biển. Từ đó danh xưng: “Người cứu hộ dưới nước” luôn được gắn với Newfie mỗi khi người ta nhắc đến chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Cười ngất xem chú chó bịt mũi, nhăn mặt khi ngửi sầu riêng.

Bức ảnh được chụp trên núi đá Hound và cho thấy một thể vật to lớn, với bộ lông dày và 4 chân to. Tuy nhiên, một phụ nữ tên Lucinda Reid nhận ra ngay rằng con " chó ma" như từ cõi chết này chỉ là chú cún cưng của gia đình cô, Troy. Troy là một chú chó Newfoundland, hiền lành và thân thiện. Cô Reid nhấn mạnh rằng Troy thường xuyên đi chơi trên núi đá Hound gần nhà mình, chỉ cách đó 10 phút đi bộ. Giống chó Newfoundland (Newfoundland Dog) hay còn được gọi là chó Newfie, được biết đến là giống chó to lớn, có thân hình khá đồ sộ. Với thân hình khiến con người khiếp sợ, nhưng khi tiếp xúc gần chúng bạn sẽ nhận ra Newfoundland vô cùng dễ gần và tình cảm. Newfie cũng được coi là giống chó hữu ích nhất trên thế giới. Người nuôi có thể dùng chúng để bảo vệ, canh gác, cứu hộ hay thậm chí là trông trẻ nhỏ. Giống chó này có nguồn gốc từ phía Đông của Canada, chúng còn được gọi với biệt danh là giống chó cứu hộ. Ít ai biết được rằng, vào khoảng thế kỉ 20, một nhóm chó Newfoundland đã từng cứu được đoàn thủy thủ khoảng 20 người khi tàu của họ gặp nạn trên biển. Từ đó danh xưng: “Người cứu hộ dưới nước” luôn được gắn với Newfie mỗi khi người ta nhắc đến chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Cười ngất xem chú chó bịt mũi, nhăn mặt khi ngửi sầu riêng.